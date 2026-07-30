Xàtiva logra 185.000 euros para equipar el nuevo Centro de Día y lidera la convocatoria de ayudas de la Generalitat

El Ayuntamiento de Xàtiva ha conseguido captar una subvención de 184.993,85 euros de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia para el suministro del equipamiento del futuro Centro de Día para personas con diversidad funcional intelectual. La ciudad ha sido, además, el municipio que ha obtenido la puntuación más alta entre todas las entidades locales que han concurrido a esta línea de ayudas.

La subvención se destinará a la adquisición del mobiliario, los enseres y los equipos informáticos necesarios para que el nuevo recurso asistencial pueda iniciar su actividad una vez finalicen las obras de construcción. La solicitud presentada por el Ayuntamiento contemplaba la adquisición de todo el equipamiento necesario para el correcto funcionamiento del centro, que contará con una capacidad asistencial de 40 plazas.

La concejala de Bienestar Social, Lena Baraza, ha destacado que «esta ayuda es una magnífica noticia para Xàtiva, porque nos permite avanzar en la puesta en marcha de un recurso muy necesario para las personas con diversidad funcional y sus familias, dotándolo de todo el equipamiento imprescindible desde el primer día».

Baraza también ha subrayado que «el hecho de haber obtenido la puntuación más alta de toda la convocatoria demuestra la calidad del proyecto que ha presentado el Ayuntamiento y el trabajo técnico realizado por los servicios municipales. Es un reconocimiento a una planificación rigurosa y al compromiso del consistorio con unos servicios sociales públicos de calidad».

Un antes y un después

La concejala ha incidido en que «el futuro Centro de Día supondrá un antes y un después para muchas familias de Xàtiva y de la comarca, ya que ofrecerá una atención especializada en unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades de las personas usuarias. Seguimos dando pasos firmes para que este servicio sea una realidad lo antes posible».

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Estas ayudas forman parte de la convocatoria de subvenciones para proyectos de inversión en materia de equipamiento, obras y proyectos en el ámbito de los servicios sociales, impulsada por la Generalitat Valenciana.