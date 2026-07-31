Alfarrasí se prepara para vivir unas fiestas que reivindican el alma de los pueblos

Las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de Alfarrasí se celebrarán del 7 al 18 de agosto con un amplio programa que combina tradición, cultura, música, deporte y actos religiosos, consolidándose como el gran acontecimiento social del municipio. Alfarrasí volverá a convertirse este mes de agosto en el epicentro de la convivencia y la tradición con la celebración de sus Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, una cita que se extenderá hasta pasada la primera quincena de agosto y que ofrecerá una programación pensada para todas las edades.

Integrantes de una comparsa de Alfarrasí en unas fiestas de la localidad. / Levante-EMV

El consistorio y la Junta Central de Moros i Cristians han preparado un calendario de actividades que reúne el carácter festivo con el profundo arraigo cultural y religioso que define a estas celebraciones. El programa arrancará con actividades infantiles, espectáculos musicales y una cabalgata humorística, dando paso durante los primeros días a propuestas tan variadas como conferencias, observaciones astronómicas (de la mano del reconocido astrónomo local Iván Martí i Vidal) , fiesta de la espuma, Encontre de Fanalets, la carrera ciclista (el famoso Mundialito), cenas populares, conciertos de bandas y actuaciones musicales que convertirán las noches de verano en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

A medida que avance la semana, las fiestas irán ganando intensidad con las tradicionales "entradetes" de les comparses. Y ya la fiesta grande se iniciará con la Baixà del Santíssim Crist de l'Agonia y la Ofrenda a la Mare de Déu dels Desemparats, así como los actos de hermandad que reúnen a festeros y vecinos alrededor de la música y la gastronomía. El día grande de las fiestas llegará la tarde del próximo sábado 15 de agosto con la celebración de la Entrada de Moros y Cristians, uno de los momentos más esperados del calendario festivo. El desfile, acompañado por numerosas bandas de música, llenará las calles de colorido, boato y emoción, convirtiéndose en el principal escaparate de una tradición profundamente arraigada en la Comunitat Valenciana. Los días grandes de las fiestas incluirán las tradicionales "dianas", misas solemnes en honor a San Roc y al Santíssim Crist de l'Agonia con sus respectivas procesiones, un castillo de fuegos artificiales y actuaciones musicales hasta bien entrada la madrugada. La recta final de las fiestas estará marcada por 'l'Ambaixà de Moros y Cristians', una cercavila de la Agrupació Musical La Banda, la procesión de la Vera Creu, espectáculos de humor y la tradicional Cordà. Finalizadas las fiestas se dará paso a la novena en honor al Santíssim Crist de l'Agonia en la iglesia parroquial de Sant Jeroni y que en cada jornada estará dedicada a las distintas calles del municipio.

Mucho más que una fiesta

Las fiestas patronales y de Moros y Cristianos representan mucho más que una sucesión de actos lúdicos. En localidades como Alfarrasí constituyen uno de los principales elementos de identidad colectiva, un espacio donde varias generaciones comparten tradiciones, fortalecen el tejido asociativo y mantienen vivo un patrimonio cultural transmitido durante décadas.

Noticias relacionadas

Las comparsas, las bandas de música, las asociaciones locales y los cientos de voluntarios que participan en la organización convierten estas jornadas en un ejemplo de implicación vecinal. Además de su valor sentimental, las fiestas suponen un importante impulso para la economía local, favoreciendo la actividad del comercio, la hostelería y el turismo de proximidad. En un momento en el que muchos municipios luchan contra la despoblación y el envejecimiento demográfico, celebraciones como las de Alfarrasí adquieren un significado especial, ya que son una oportunidad para que quienes viven fuera regresen a sus raíces, para que las calles vuelvan a llenarse de vida y para recordar que la fuerza de los pueblos reside, precisamente, en la capacidad de mantener sus tradiciones. Con un programa que combina cultura, devoción, música, convivencia y espectáculo, Alfarrasí volverá a demostrar que las fiestas patronales son el mejor reflejo de la identidad de los pueblos valencianos y un patrimonio vivo que merece seguir transmitiéndose de generación en generación.