La Canal de Navarrés blindará sus montes con sensores y cámaras inteligentes para detectar incendios en menos de 5 minutos

En un verano en el que los fuegos están asolando el territorio español, con grandes incendios forestales que han obligado a declarar la emergencia nacional, las mancomunidades de la Canal de Navarrés y de la Vall d’Albaida ponen en marcha proyectos para “blindar” sus montes y sierras del fuego, con ayuda de la Diputació de València. Cuatro mancomunidades, entre ellas las dos de estos territorios (más la del Alto Turia y la Hoya de Buñol) han comenzado a desarrollar proyectos basados en el uso de tecnología para prevenir incendios y luchar contra el fuego con una subvención de la corporación provincial. En la Canal, el proyecto de innovación tecnológica y forestal contempla sensores y cámaras que permitirán detectar cualquier conato de incendio en menos de cinco minutos.

Senderistas accediendo a la cima del Benicadell, uno de los puntos donde actuará la Mancomunitat de la Vall d'Albaida. / PERALES IBORRA

La Mancomunidad de la Canal de Navarrés trabaja con la consultora valenciana Sequoia Pro en el proyecto “Territorios Innovadores La Canal de Navarrés”. El proyecto consiste en el diseño de una arquitectura de seguridad forestal de triple capa, según explican desde la mancomunidad, que resalta que el “ecosistema inteligente permitirá monitorizar las variables de riesgo y detectar cualquier conato de incendio forestal en menos de cinco minutos”. Para ello, la infraestructura integrará una red de sensores distribuidos de forma estratégica por varios puntos de la comarca -la presidenta de la mancomunidad, Carmen Gómez, apunta que se priorizará las zonas más pobladas de arbolado, en municipios como Bicorp o Quesa-, unos sensores que medirán en tiempo real las variables que determinan un incendio forestal y detectarán columnas de humo a larga distancia.

El proyecto también plantea la incorporación de cámaras inteligentes con tecnología infrarroja, equipadas con visión nocturna, zoom de largo alcance y capacidad de giro de 360º, detallan. El sistema funcionará de modo que, cuando se active una prealerta en un sensor, las cámaras se orientarán hacia el punto afectado para una verificación visual inmediata, descartando falsas alarmas y optimizando los recursos de emergencia, resaltan desde la mancomunidad. La red también contaría con un sistema de detección basado en satélites para “vigilar perímetros forestales amplios y planificar el seguimiento post-incendio”, subrayan.

Además, la mancomunidad coordinará a partir de ahora la gestión contra incendios de los siete municipios que la integran en un modelo único de gobernanza mancomunada, con un proyecto que armoniza la gestión forestal de los siete pueblos. La presidenta, Carmen Gómez, explica que “apostamos por llevar a cabo una coordinación de todo el territorio unificando los criterios de los planes contra incendios de cada pueblo en uno mancomunado”. Gómez afirma que “la gente se volcó en participar y dar sus opiniones para la realización de este proyecto. Estamos muy concienciados y queremos trabajar para evitar catástrofes como la que estamos viviendo ahora en todo el país”. El proyecto de la Canal de Navarrés implicará la financiación de la Diputació de València y de otras administraciones, como la Unión Europea, a través de fondos europeos, en cuya movilización está asesorando a la mancomunidad la empresa Sequoia Pro.

El proyecto también implicará al IES La Canal de Navarrés, que imparte ciclos de grados formativos de la rama de gestión forestal. Carmen Gómez manifestaba que “estudiantes de estos ciclos formativos podrán quedarse a trabajar aquí”, con tareas de vigilancia y mantenimiento de las infraestructuras de defensa del monte. La presidenta de la Mancomunidad de la Canal de Navarrés ponía de manifiesto que “nuestro monte es el lugar donde nuestros antepasados decidieron vivir porque lo vieron idóneo. Tienen un valor incalculable, y perderlo sería una tragedia muy grande. Nuestra misión es protegerlo. Tenemos que crear empleo para mantener nuestros bosques limpios”, concluía.

La Ombria del Benicadell es una de las zonas donde invertirá la Vall d'Albaida la ayuda para prevención de incendios. / PERALES IBORRA

Ombria del Benicadell en la Vall d’Albaida

La Mancomunitat de la Vall d’Albaida, por su parte, rehabilitará y restaurará suelos degradados e intensificará la vigilancia en las zonas que reúnen más afluencia turística. La zona de actuación se concentrará en la Ombria del Benicadell, según ha explicado el presidente de la mancomunidad, Ismael Sanvíctor, que señala que este espacio abarca desde los municipios de Castelló de Rugat hasta Atzeneta d’Albaida, aunque las medidas de prevención de incendios se acotarán a la zona de Beniatjar, “la que más afluencia de visitantes concentra, donde está la Casa dels Guardes, y el punto desde donde más visitantes suben a la cima del Benicadell”. Sanvíctor afirma que “la gente que hace senderismo y sube a estas cimas es gente muy concienciada, que respeta el medio ambiente, pero siempre puede haber un descuido, una imprudencia que comporte alguna incidencia, y tiene que haber más vigilancia para prevenirlo”, declara el presidente de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida.

En esta comarca, el proyecto también incluye la creación de un ecosistema Living Lab, según describe la Diputació, “un espacio de co-creación con universidades, empresas y administraciones para probar y validar soluciones innovadores en condiciones reales, retroalimentando al resto de proyectos”. Ismael Sanvíctor explica que “se trata de poner a disposición esta zona de la Ombria del Benicadell para que se puedan desplegar proyectos de prevención de incendios, que se puedan llevar a cabo las pruebas de proyectos. Es una zona que no es muy extensa y es accesible”, lo que facilitaría los “testeos” de estas iniciativas innovadoras, apunta Sanvíctor, que pone de manifiesto que la Mancomunitat de la Vall d’Albaida colabora con universidades como la UV, empresas y administraciones que investigan propuestas innovadoras. En la Vall d’Albaida, la subvención de la Diputació permitirá desarrollar un “modelo integral de resiliencia rural y adaptación al cambio climático”, destaca la corporación provincial, un proyecto que incorporará también la prevención inteligente y la educación ambiental.