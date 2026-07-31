La IA llega a la fábrica para evitar averías antes de que ocurran: el proyecto gestado en la Vall d'Albaida para transformar la industria

La industria valenciana da un nuevo paso hacia la transformación digital con un proyecto que permitirá anticipar averías antes de que se produzcan mediante el uso de la inteligencia artificial. La iniciativa, impulsada desde la Vall d'Albaida por Innovall Cluster, permitirá desarrollar una solución avanzada de mantenimiento predictivo para una línea industrial vinculada al sector de la automoción.

El proyecto, denominado Kamax Galol Coatings Smartline, será desarrollado conjuntamente por Kamax Galol Coatings (l'Olleria), como empresa industrial usuaria de la tecnología, y Arisnova, una pyme especializada en soluciones digitales avanzadas.

La propuesta ha sido una de las mejor valoradas en la convocatoria 2026 del programa de Asimilación de Tecnologías Avanzadas y su Difusión al Sistema Valenciano de la Innovación, con una puntuación de 81 puntos, la máxima obtenida en el proceso de evaluación.

La actuación cuenta con una financiación conjunta de 126.639,37 euros, con una aportación de 98.101,77 euros para ARISNOVA y 28.537,60 euros para Kamax Galol Coatings. El proyecto está respaldado por IVACE+i Innovación y cofinanciado por la Unión Europea mediante el programa FEder Comunitat Valenciana 2021-2027.

Un sistema que detectará problemas antes de que paren la producción

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una herramienta capaz de analizar los datos de funcionamiento de la maquinaria industrial para detectar posibles fallos con antelación.

La tecnología combinará inteligencia artificial, análisis avanzado de datos industriales, conocimiento experto de los operarios y un gemelo digital funcional para mejorar la toma de decisiones en planta.

Con esta solución, las empresas podrían reducir paradas no planificadas, mejorar el diagnóstico técnico y optimizar el consumo de recursos como agua, energía y materiales auxiliares.

La apuesta supone un cambio de modelo en el mantenimiento industrial: pasar de actuar cuando una máquina falla a predecir cuándo puede producirse un problema y actuar antes de que afecte a la producción.

Una alianza entre industria y tecnología valenciana

Desde Innovall destacan que el proyecto representa un ejemplo de colaboración entre una empresa manufacturera y una pyme tecnológica del ecosistema valenciano de innovación.

El clúster ha participado como entidad facilitadora y agente de innovación, acompañando la preparación y gestión de la iniciativa y colaborando durante su ejecución en las labores de comunicación, difusión y demostración de la tecnología.

Para Innovall, el proyecto demuestra cómo la inteligencia artificial puede contribuir al mismo tiempo a mejorar la competitividad de las empresas, avanzar hacia procesos más sostenibles y conservar el conocimiento técnico dentro de las fábricas.

Una tecnología que podrá aplicarse en otras empresas

Una vez desarrollada, la solución contará con una demostración en el entorno industrial donde será implantada, abierta a otras empresas y entidades del Sistema Valenciano de Innovación.

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El objetivo es que esta experiencia pueda servir como referencia para que otras industrias valencianas incorporen herramientas digitales avanzadas y avancen hacia modelos de producción más eficientes y sostenibles.