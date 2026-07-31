L'Olleria vuelve a cerrar la piscina municipal por un episodio de contaminación fecal

La piscina municipal de l'Olleria ha vuelto a cerrar temporalmente este viernes tras detectarse un episodio de contaminación fecal en el agua, una incidencia que este verano ya había obligado anteriormente a clausurar las instalaciones por el mismo motivo.

El Ayuntamiento ha informado de que, tras comprobarse la contaminación, se ha evacuado inmediatamente la zona de baño y se ha activado el protocolo de actuación establecido por la Conselleria de Sanidad para este tipo de situaciones.

Como consecuencia, la piscina permanecerá cerrada desde la tarde de este viernes y hasta nuevo aviso, mientras se llevan a cabo las tareas de limpieza y depuración del agua exigidas por la normativa sanitaria en otra jornada de intenso calor estival.

Desde el consistorio explican que estas actuaciones tienen como objetivo garantizar la seguridad de todos los usuarios, por lo que será necesario completar el tratamiento del agua y respetar los plazos de depuración fijados en el protocolo de la Generalitat antes de reabrir las instalaciones.

Llamamiento a un uso responsable

El Ayuntamiento también ha agradecido la comprensión de los vecinos por las molestias ocasionadas y destacó el trabajo del personal municipal para recuperar la normalidad "lo antes posible".

Asimismo, desde el consistorio recuerdan la importancia de "hacer un uso responsable de la piscina municipal y del resto de espacios públicos para evitar este tipo de incidencias".

La normativa establece que, cuando se produce un episodio de estas características, es obligatorio desalojar la piscina y realizar un tratamiento específico del agua, manteniendo las instalaciones cerradas hasta que los parámetros sanitarios vuelvan a ser aptos para el baño.