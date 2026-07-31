El Museo Textil despide la exposición de Luis Vidal Corella tras semanas de gran respuesta de público

El Museo Textil de la Comunitat Valenciana de Ontinyent ha despedido la exposición ‘Luis Vidal Corella. Crónica fotográfica de la posguerra en València’ después de varias semanas en las cuales la muestra ha despertado un notable interés entre la ciudadanía y las personas visitantes. La propuesta, impulsada por la delegación de Memoria Democrática de la Diputació de València que coordina la vicepresidenta 1ª Natàlia Enguix, ha destacado especialmente por su capacidad para acercar la historia contemporánea valenciana a públicos de diferentes edades, con una respuesta especialmente positiva entre mayores y familias que han visitado el museo con niños y niñas.

‘Luis Vidal Corella. Crónica fotográfica de la posguerra en València’ reunía cerca de 200 fotografías, alrededor de 80 de ellas inéditas, y permitía descubrir el trabajo de uno de los grandes nombres del fotoperiodismo valenciano del siglo XX. La muestra, comisariada por Ester Medán y Luis Vidal Ayala, nieto del fotoperiodista, presentaba un recorrido por la trayectoria vital y profesional de Luis Vidal Corella con imágenes que alcanzan un periodo cronológico comprendido entre 1914 y 1959. A través de sus fotografías, el público ha podido aproximarse a momentos como la proclamación de la Segunda República, la Guerra Civil, la represión franquista y los años de posguerra, así como a diferentes aspectos de la vida cotidiana de la sociedad valenciana.

Entre las actividades complementarias desarrolladas ha destacado un ciclo de doce visitas guiadas, con seis sesiones específicas para centros educativos y seis más dirigidas al público familiar durante los meses de mayo y junio. Las visitas de los fines de semana han tenido una respuesta especialmente positiva, con todas las sesiones completamente llenas. La programación también incluyó el ciclo ‘Encuentros literarios con memoria’, organizado por las concejalías de Museos y Memoria Democrática con el apoyo de la Diputació de València, que llevó al Museo Textil la presentación de tres libros vinculados a la Guerra Civil, la posguerra y la recuperación de la memoria democrática. El ciclo se inició con la presentación de ‘No estaba escrito’, de Ana Villanueva, que relata las experiencias de su abuelo y su tío abuelo durante la Guerra Civil y el exilio posterior. La segunda propuesta fue ‘Más allá del silencio. Historia de una amistad inesperada’, de José Cabida, que reconstruye una historia real protagonizada por Antonio Cabida Soriano, capitán y comisario político de la Segunda República, y José Simó Aynat, máximo dirigente local de Falange en Ontinyent. Finalmente, el ciclo se completó con la presentación de ‘Guerra y amor, esperanza y frustración. Memorias en la España de la Guerra Civil’, de Ricardo Camallonga y Carlos Tormo, una obra basada en el diario de guerra del combatiente valenciano Ricardo Camallonga.

A estas actividades se sumaron otras propuestas vinculadas al contexto de la muestra, como la proyección en las salas de cine del centro comercial El Teler de la película ‘La invasió dels bàrbars’, del realizador Vicent Monsonís, obra que basa algunas escenas en fotografías de Luis Vidal Corella. La exposición, que llegaba a Ontinyent después de haber sido exhibida inicialmente en el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat de la Diputació, continuará ahora su itinerancia por las comarcas valencianas.

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La regidora de Turismo y Museos del Ayuntamiento de Ontinyent, Mª José Alhambra, ha destacado que “estamos muy satisfechos con la respuesta que ha tenido esta exposición, porque ha conseguido que personas de diferentes generaciones se hayan acercado al Museo Textil para descubrir una parte fundamental de nuestra historia”. En este sentido, ha señalado que “hemos visto como la muestra despertaba el interés de personas mayores que reconocían en las imágenes una época que forma parte de su memoria, pero también de familias con niños que han encontrado en estas fotografías una manera de acercarse en un periodo histórico que muchas veces queda lejos de las nuevas generaciones”.