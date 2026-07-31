Ontinyent estrena el primer centro terapéutico para personas con autismo de las Comarcas Centrales

Ontinyent ya cuenta con el primer centro terapéutico para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de las Comarcas Centrales Valencianas. El nuevo espacio, impulsado por el Ayuntamiento junto a la asociación Inclou-TEA, nace para dar respuesta a una reivindicación histórica de las familias y ofrecer en la propia ciudad unos servicios que hasta ahora obligaban a muchos usuarios a desplazarse a otros municipios.

El centro, ubicado en la calle Gaspar Blai Albuixech, ha culminado sus obras y abrirá sus puertas tras la cesión del espacio municipal a Inclou-TEA aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Ontinyent.

El alcalde, Jorge Rodríguez, ha destacado que la puesta en marcha del recurso supone "un paso de gigante" en la atención a las personas con TEA y ha defendido que el proyecto responde al objetivo de hacer de Ontinyent "una ciudad que cuida y que no deja a nadie atrás".

"Durante muchos años las familias han reivindicado este centro y han tenido que desplazarse a otras ciudades para recibir un servicio que ahora podrán tener aquí", ha señalado el alcalde, quien ha añadido que el recurso beneficiará no solo a Ontinyent, sino también al conjunto de la comarca.

Una inversión de medio millón de euros para hacer realidad el proyecto

La creación del centro ha supuesto una inversión cercana al medio millón de euros entre la adquisición del espacio y su adecuación.

El proyecto ha contado con el apoyo de la Diputació de València, que ha aportado 400.000 euros a través de una ayuda gestionada por la vicepresidenta primera de la institución provincial, Natàlia Enguix.

Enguix ha destacado durante la visita al centro que esta aportación "ha hecho posible que este proyecto sea una realidad" y ha mostrado su satisfacción por contribuir a que las familias de Ontinyent dispongan de un recurso especializado. "Trabajar para que las familias y los niños y niñas de Ontinyent tengan una vida mejor es una gran alegría", ha afirmado.

Un espacio adaptado para mejorar la atención a las personas con TEA

El nuevo centro terapéutico dispone de 387 metros cuadrados y está diseñado específicamente para responder a las necesidades de las personas con autismo.

Las instalaciones cuentan con cuatro despachos profesionales, cuatro aulas-taller, una de ellas audiovisual, una sala multiusos, aula sensorial, espacios para trabajar la autonomía personal, vestuarios, baños adaptados, cocina para talleres y zonas de almacenamiento.

El centro ofrecerá una atención multidisciplinar con profesionales especializados en áreas como terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia, neuropsicología y pedagogía terapéutica.

El equipo estará formado inicialmente por cinco profesionales, con una dirección y cuatro educadores y monitores, y tendrá capacidad para atender hasta 50 plazas.

Inclou-TEA: "Supone un salto cualitativo para las familias"

La presidenta de Inclou-TEA, Núria Cantavella, ha mostrado su satisfacción por unas instalaciones que ha calificado de "impresionantes" y ha destacado el cambio que supone para la asociación y para las familias.

Cantavella ha señalado que el nuevo centro permitirá ampliar los servicios disponibles y seguir incorporando nuevos recursos según las necesidades de los usuarios.

"Se dará un servicio y, sobre todo, una atención a las familias", ha afirmado.

La concejala de Política para las Personas, Paula Soler, ha puesto en valor los años de trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la asociación para hacer realidad un proyecto que permitirá disponer de un centro "adaptado, de calidad y pionero" en las Comarcas Centrales.