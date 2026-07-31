Los socorristas salvan la vida de un niño de 3 años tras quedar inconsciente en la piscina municipal de Ontinyent

Un niño de 3 años tuvo que ser atendido de urgencia este jueves tras un agónico episodio de ahogamiento en la piscina municipal de Ontinyent. El menor quedó inicialmente inconsciente después de tragar agua, aunque finalmente recuperó la respiración y la consciencia y se encuentra fuera de peligro gracias a la decisiva actuación de los socorristas del recinto.

El aviso al 112 se produjo a las 16.48 horas y alertaba de que un menor se encontraba en parada respiratoria en la piscina municipal. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato varias patrullas de la Policía Local de Ontinyent y un equipo sanitario de Soporte Vital Básico (SVB).

A la llegada de los servicios de emergencia, los agentes comprobaron que se trataba de un niño de tres años que permanecía inconsciente, aunque respiraba. Los socorristas de la piscina ya habían iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), una intervención que permitió que el menor recuperara la respiración y expulsara parte del agua que había ingerido.

Trasladado al hospital

Tras la primera asistencia en la piscina, el niño fue trasladado de urgencia al hospital para continuar con la valoración médica. A las 17.10 horas, una patrulla de la Policía Local se personó en el centro sanitario y confirmó que el menor había recuperado la consciencia y se encontraba fuera de peligro.

Según ha sabido este diario de fuentes policiales, la pediatra que atendió al niño indicó que, aunque no presentaba lesiones aparentes, fue trasladado posteriormente al Hospital La Fe de València por precaución para completar su seguimiento médico.

En el operativo también participó una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía, que acudió al hospital para interesarse por la evolución del menor. Al final, afortunadamente, todo quedó en un susto.