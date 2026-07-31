Vicent Mompó recorre Los Chorradores de Navarrés con los ojos cerrados

Durante unos minutos, el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, ha dejado de mirar uno de los paisajes naturales más conocidos de la Canal de Navarrés para descubrirlo de otra manera: con los ojos cerrados y guiado únicamente por los sonidos de una aplicación diseñada para personas con discapacidad visual.

Mompó ha recorrido este viernes la ruta de Los Chorradores de Navarrés para comprobar en primera persona cómo funciona la adaptación realizada para que las personas ciegas o con visión reducida puedan disfrutar de este entorno natural con mayor seguridad y autonomía.

La actuación ha permitido adaptar tres caminos de la Canal de Navarrés mediante tecnología de navegación basada en sonidos 3D: una ruta junto al Barranco Moreno de Bicorp, otra que discurre por los puntos más destacados de Anna hasta llegar al Salto de Chella, y la de Los Chorradores de Navarrés, que ha sido la visitada por el presidente provincial.

El proyecto está cofinanciado por la Diputació de València con una aportación de 50.000 euros, junto a la colaboración de la Generalitat Valenciana y la Mancomunidad de la Canal de Navarrés, con el objetivo de avanzar hacia un turismo natural más accesible e inclusivo.

Una ruta guiada solo por sonidos

La actuación utiliza la aplicación Blind Explorer, un sistema que permite orientar a las personas con discapacidad visual mediante sonidos tridimensionales que indican el recorrido, alertan de posibles desviaciones y ofrecen información sobre los elementos destacados del entorno.

Con los ojos cerrados, Mompó ha podido comprobar las dificultades a las que se enfrentan quienes no pueden guiarse por la vista y la importancia de contar con herramientas que permitan recorrer espacios naturales de una forma más independiente.

"Vivir la experiencia en primera persona ha sido muy enriquecedor porque ayuda a comprender mejor las dificultades a las que se enfrentan muchas personas", ha señalado el presidente de la Diputación, quien ha destacado la necesidad de seguir impulsando proyectos que permitan que el patrimonio natural sea accesible para todos.

La ONCE prueba la experiencia: "transmite mucha seguridad"

La ruta de Anna ha acogido una prueba piloto con voluntarios de la ONCE, que han valorado positivamente el funcionamiento del sistema, especialmente por la cantidad de información que ofrece durante el recorrido.

El director de la ONCE en Xàtiva, César Marín, ha explicado que la aplicación "es muy intuitiva y transmite mucha seguridad durante todo el recorrido", ya que guía mediante sonidos, avisa si el usuario se desvía y aporta explicaciones sobre los puntos de interés.

Marín ha puesto en valor que iniciativas como esta son fundamentales porque "las personas con discapacidad visual también queremos disfrutar de la naturaleza", y contar con herramientas que permitan hacerlo de forma autónoma supone "un gran avance".

El alcalde de Navarrés, Federico Argente, ha destacado la colaboración entre las tres administraciones que han hecho posible la adaptación de estos caminos y ha subrayado que la iniciativa garantiza que todas las personas puedan disfrutar de los recursos naturales de la comarca.

Además, ha animado a seguir trabajando para reforzar el turismo en la Canal de Navarrés, una comarca con importantes atractivos naturales que todavía es desconocida para muchos valencianos.