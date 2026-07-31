Xàtiva destina 1,6 millones del remanente a actuaciones climáticas, la compra de un minibus eléctrico o la recuperación de la senda de Sant Feliu

El pleno municipal ha aprobado este jueves la incorporación de créditos extraordinarios por valor de 1,6 millones de euros, que se destinarán a una batería de inversiones financieramente sostenibles para mejorar infraestructuras y servicios municipales.

La incorporación de estos créditos forma parte de una operación global de movilización de cerca de 3,2 millones de euros procedentes del remanente de tesorería, posible gracias a la recuperación de la posibilidad de reinvertir estos ahorros municipales. De esta cantidad, 1,6 millones de euros se destinarán a inversiones financieramente sostenibles para mejorar infraestructuras y servicios públicos; 1,3 millones de euros se dedicarán a la amortización anticipada de préstamos, lo que permitirá reducir la deuda municipal hasta los 13,2 millones de euros (situándola por debajo del 30% de los recursos anuales); mientras que los 197.000 euros restantes servirán para reponer partidas presupuestarias con gastos correspondientes al ejercicio 2025. Esta operación es fruto de los ahorros generados por la gestión económica municipal y permite seguir combinando la reducción del endeudamiento con nuevas inversiones para la ciudad.

Entre las actuaciones previstas destacan la renovación de la climatización de la Casa de la Ciutat (140.000 euros), el reasfaltado de calles y urbanizaciones (486.000 euros), la plantación de arbolado y la mejora de la infraestructura verde para adaptar la ciudad al cambio climático (245.065 euros), la adquisición de un microbús eléctrico para el transporte urbano (380.243 euros), la compra de un nuevo furgón para la Policía Local (66.941 euros), la renovación de maquinaria e instalaciones del Centro Cultural de Xàtiva (182.473 euros) y la recuperación del itinerario verde de la senda de Sant Feliu (169.614 euros).

«La buena gestión económica que hemos llevado a cabo durante todos estos años nos permite generar ahorros y, gracias al cambio normativo impulsado por el Gobierno de España, podemos reinvertirlos en actuaciones que mejorarán la calidad de vida de la ciudadanía. Hablamos de cerca de 3,2 millones de euros que destinamos, por un lado, a seguir reduciendo la deuda y, por otro, a ejecutar inversiones necesarias para Xàtiva», ha explicado el alcalde Roger Cerdà, quien ha incidido en que «cuando llegamos al gobierno, en 2015, este Ayuntamiento superaba el 100% de endeudamiento. Hoy mantenemos la deuda por debajo del 30%, una situación que nos proporciona estabilidad financiera y nos permite afrontar el futuro con garantías, sin renunciar a seguir invirtiendo en servicios públicos, movilidad sostenible, infraestructura verde o la mejora de los edificios municipales».

El portavoz socialista y concejal de Economía, Ignacio Reig, ha declarado que «con esta modificación presupuestaria seguimos demostrando que una gestión económica responsable se traduce en más inversiones y mejores servicios para la ciudadanía. Amortizamos deuda, reforzamos la salud financiera del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, destinamos más de 1,6 millones de euros a actuaciones que mejorarán el día a día de los vecinos y vecinas de Xàtiva».

Por su parte, la portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, ha expresado que «estas inversiones van a permitir acelerar la respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Para nosotros es importante no esperar al presupuesto de 2027 para iniciar actuaciones prioritarias como la mejora de la movilidad, de las calles, de las instalaciones culturales o de la eficiencia energética, como es el caso de la mejora de la climatización de este edificio». Amorós ha remarcado que «no queremos que el dinero ahorrado permanezca inmovilizado, sino que queremos que se reinvierta en mejorar la ciudad. Ser capaces de adaptar el presupuesto a las nuevas necesidades durante el año, sin esperar al ejercicio siguiente, es una oportunidad que no queremos dejar pasar».

Corpus Christi

El pleno municipal también ha tratado la adhesión al acuerdo del Pleno de la Diputación de Valencia para solicitar la declaración del Corpus Christi como patrimonio inmaterial de la UNESCO, que ha salido adelante por unanimidad.

La concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán (PSPV-PSOE), ha señalado que «cuando hablamos del Corpus hablamos de nuestras calles llenas de vida, del patrimonio que llena la ciudad, de la música, de las danzas, de los personajes tradicionales, de las cofradías, de las asociaciones, de los voluntarios y de las familias que año tras año mantienen viva una tradición que es de todos. Y precisamente porque es patrimonio de la ciudad, tenemos la responsabilidad de protegerlo y de garantizar que las futuras generaciones puedan seguir viviéndolo con el mismo orgullo con el que lo hemos recibido nosotros. Por eso nos adherimos al acuerdo de la Diputación de Valencia para impulsar la candidatura del Corpus Christi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO».

Por su parte, el concejal de Cultura, Alfred Boluda (Xàtiva Unida), ha defendido que «el Corpus se ha convertido en una tradición profundamente arraigada en algunos municipios, como Xàtiva, pero las tradiciones se adaptan a los tiempos, evolucionan y se ajustan a los nuevos simbolismos. El Corpus de Xàtiva es diferente al de hace 200 años y, por ello, es necesario asegurar la pervivencia de la tradición como un hilo que nos une a una manifestación cultural y etnográfica que nos hace partícipes de una comunidad. Queremos hacer una mención especial y expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que esta tradición resurgiera en nuestra ciudad, como Raquel Langa y Sebastià Garrido».

Además, otros puntos aprobados en este pleno han sido la revocación de las facultades de gestión, inspección y recaudación en período voluntario del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), con efectos a partir de 2027, así como la aprobación del Memorándum de Entendimiento y Cooperación entre las ciudades de Xàtiva y Kazanlak (Bulgaria) para su hermanamiento.