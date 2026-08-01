El alcalde de l'Alcúdia de Crespins mantiene la consulta para borrar el nombre de Isabel-Clara Simó y pide al instituto que acepte el cambio

El alcalde de l’Alcúdia de Crespins, Javier Sicluna, confía en que el Consell Escolar del IES Isabel-Clara Simó acepte el cambio de nombre que ha promovido el equipo de gobierno del PP a través de una encuesta ciudadana. El consejo del centro educativo es el órgano que tiene las competencias para impulsar el cambio de denominación. En 2020, al poco de fallecer la reconocida escritora alcoiana, fue la propia comunidad educativa la que propuso el nombre de Isabel-Clara Sim, que se aprobó por unanimidad en el consejo.

El pleno municipal de este pasado jueves abordaba una moción presentada por el PSPV en la que se instó al gobierno municipal a paralizar el proceso de consulta sobre el cambio del nombre del instituto. En la sesión plenaria, Sicluna manifestó que “ya veremos si el consejo escolar del centro acepta la propuesta o no, pero nuestra proposición llegará al consejo escolar para que se someta, al menos, a votación”. El alcalde afirmó que “nuestra intención es que la composición del consejo escolar acepte ese cambio”.

El IES de l'Alcúdia de Crespins, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

El malestar que ha generado la iniciativa para cambiar el nombre del instituto -numerosas entidades y asociaciones culturales y de escritores han rechazado la propuesta del gobierno del PP de l’Alcúdia de Crespins y han defendido la trayectoria y la trascendencia de Isabel-Clara Simó-, se trasladó al pleno municipal del pasado jueves.

El PSPV, impulsor de la moción para paralizar el proceso, expuso las posibles irregularidades de la consulta y defendió el legado de la escritora valenciana. El portavoz socialista, Roberto Granero, argumentó que la consulta se ha llevado a cabo “sin que consten informes jurídicos municipales y sin disponer de un reglamento municipal de participación ciudadana, ni unas bases reguladoras que garanticen el proceso”. Señaló que la consulta “no tiene efectos jurídicos vinculantes”, recordando la falta de competencias del gobierno municipal para cambiar la denominación, una decisión que depende del Consell Escolar Municipal. Granero también denunció que la consulta “se ha planteado de manera condicionada, limitando las opciones a cinco denominaciones, seleccionadas unilateralmente por el gobierno local y excluyendo la posibilidad de mantener la denominación actual”. El líder socialista ensalzó la figura de Isabel-Clara Simó, su trayectoria y su legado. Granero también apuntó que la iniciativa para el cambio del nombre del IES “no responde a ninguna necesidad objetiva, ni a una demanda social ampliamente compartida”, y lamentó que el gobierno del PP se centre en esta cuestión antes que en otras prioridades del pueblo. “Es preocupante que haya priorizado cambiar la denominación del IES, que no responde a ninguna urgencia educativa, ni a ninguna de las demandas reclamadas por la comunidad educativa, y que están pendientes”, atestó Granero, quien también detalló nombres de calles del municipio dedicadas a personalidades de la cultura no vinculadas a la población. El PP alega, entre otros motivos, para justificar el cambio de nombre, que la escritora alcoyana Isabel-Clara Simó no tiene vinculación con el municipio.

El portavoz de Compromís, Pepe Garrigós, añadió que el conflicto generado por la propuesta del cambio del nombre del instituto “no es bueno para el pueblo, ni para nadie. Lo que se ha lanzado a la población y a la sociedad valenciana no nos beneficia en nada”. Garrigós puso de manifiesto que fue el consejo escolar del centro el que en 2020, cuando se “independizó” del IES Sivera Font de Canals y el centro dejó de ser una sección de este instituto canalense para convertirse en un centro autónomo, el Consell Escolar “aprobó el nombre de Isabel-Clara Simó. En ese consejo escolar había representación del PP, que votó a favor”. El líder de Compromís afirmó que “crear este lío no beneficia al pueblo en nada”, y expuso que la encuesta “para que fuera un proceso democrático, tendría que incluir el nombre que quiere quitarse. Es discriminatorio y sectario”. Garrigós también puso en cuestión la legalidad de la encuesta y la cesión de datos de los vecinos y vecinas a la empresa que gestiona la consulta.

Disconformidad del PP

El alcalde, Javier Sicluna, por su parte leyó un escrito del PP defendido en el pleno municipal de 2020, tras aprobarse la denominación del instituto. El primer edil señaló que entonces, los populares ya mostraron su disconformidad con el nombre de la escritora valenciana. “Tenemos que mostrar nuestro total desacuerdo al nombre propuesto de Isabel-Clara Simó al IES, al no ser representativo de la toponimia ni de personas ilustres de nuestro pueblo, ni representa nada para la mayoría de vecinos, salvo el del nombre de una escritora de Alcoi fallecida y muy próxima a los planeamientos de Païssos Catalans”, leyó Sicluna. El alcalde indicó que en 2020, los populares solicitaron “al alcalde que reconsiderara el nombre y se consensuara otro”, y advirtieron que cuando llegaran a la alcaldía impulsarían el cambio de la denominación.

Este punto fue contestado por el PSPV y Compromís, que reiteraron la falta de competencias del anterior gobierno y del actual para cambiar la denominación. El socialista Roberto Granero afirmó que en 2020 “no fue una decisión unilateral del gobierno, fue el consejo escolar el que propuso, y salió con el voto unánime, incluido el PP”. Además, el líder del PSPV acusó al PP de “no decir toda la verdad” respecto a la consulta, señalando que el nombre “no va a elegirlo la encuesta, será una propuesta que puede que no se llegue ni a tratar en el consejo escolar. Es una polémica artificial, un debate estéril y una participación en un proceso condicionado y no decisivo”. Reiteró que las prioridades en el pueblo y en el centro educativo “son otras. Ustedes [el PP] han elegido la polémica, nosotros la educación”, zanjó el portavoz del PSPV. Por su parte, el líder de Compromís corrigió a Sicluna manifestando que el alcalde “dice que el gobierno anterior propuso el nombre en un pleno. No es real, el anterior y el actual gobierno no tienen competencias para hacer eso. La comunidad educativa eligió el nombre”.

El alcalde de l’Alcúdia de Crespins concluyó la sesión plenaria confiando la decisión final al consejo escolar del instituto y cerró el debate manifestando que “ningún centro docente, cultural y social de la Comunitat Valenciana y de Alcoi llevan el nombre de Isabel-Clara Simó. Solo el de l’Alcúdia de Crespins”. La moción del PSPV para paralizar el proceso de consulta sobre el cambio de nombre del IES fue rechazada con 7 votos en contra, del PP, y 5 a favor, del PSPV y Compromís.