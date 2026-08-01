Chella asume la instalación de aire acondicionado en el 90% de las aulas del colegio con una inversión de 22.000 euros

El Ayuntamiento de Chella ha decidido actuar por su cuenta para combatir las altas temperaturas que soporta el alumnado del colegio, cada vez más frecuentes con el cambio climático. El consistorio ha destinado 22.000 euros de fondos municipales a instalar equipos de aire acondicionado de tipo split en el 90% de las aulas, una actuación que implica un importante esfuerzo económico y que se ha llevado a cabo al margen de las ayudas anunciadas por la Conselleria de Educación para la climatización de centros educativos.

La decisión llega en un contexto en el que los episodios de altas temperaturas entre el final de la primavera y el inicio del otoño son cada vez más frecuentes en los centros educativos de la Comunitat Valenciana, un escenario que ha reabierto el debate sobre la necesidad de adaptar las instalaciones escolares al cambio climático. En este caso, el alcalde de Chella, José Enrique Talón, explica que el municipio ha optado por una solución propia al considerar que la línea de ayudas promovida por la Generalitat, orientada principalmente a la adquisición de aparatos portátiles de aire acondicionado, conocidos popularmente como 'pingüinos', resulta insuficiente para responder a las necesidades del centro.

"El bienestar de los alumnos es una prioridad para nosotros", afirma el alcalde, quien subraya que el cambio climático ha modificado las condiciones en las que se desarrolla el curso escolar. "El calor en las aulas empieza ya en mayo y se prolonga hasta noviembre", señala.

La actuación desplegada permite climatizar todas las aulas con tutor del colegio, salvo dos espacios, las aulas de Informática e Inglés, donde la instalación de los equipos está prevista para el próximo año, con el objetivo de completar el proyecto de climatización en todo el centro educativo.

"Hemos quitado dinero de otras partidas para financiar el proyecto"

La iniciativa se financia prácticamente en su totalidad con recursos propios del Ayuntamiento de Ceella. Únicamente 3.500 euros corresponden a una subvención y se ha dirigido a instalar aire acondicionado en el comedor escolar. "Hemos quitado dinero de otras partidas para financiar esta inversión", explica Talón, que la califica como "prioritaria" para garantizar unas condiciones adecuadas durante el aprendizaje.

Además, el Ayuntamiento de Chella ha contratado la instalación de los equipos con una empresa local de climatización, una decisión con la que también pretende favorecer la actividad económica del municipio.

Para el alcalde, la adaptación de los edificios públicos a las nuevas condiciones climáticas debe convertirse en una línea de actuación permanente. "El cambio climático ha venido para quedarse, aunque haya quien no lo quiera ver", afirma Talón.

En esta misma línea, el Ayuntamiento de Chella ya trabaja en futuras actuaciones para mejorar el confort térmico en otros edificios públicos. Entre ellas figura una intervención proyectada en el centro de salud de la localidad con el objetivo de incrementar la comodidad tanto de los usuarios como del personal sanitario.

Problemas para ejecutar las subvenciones

Como se ha informado, la Asociación de Direcciones de la escuela pública de la Comunitat Valenciana ve muy difícil cumplir los plazos fijados por la Generalitat para ejecutar la línea urgente de ayudas de la Generalitat que les ha transferido una dotación de entre 5.000 y 25.000 euros por centro al finalizar el curso. La instrucción de las subvenciones establece que las actuaciones deberán ejecutarse, con carácter general, antes de octubre de 2026, ampliándose el plazo hasta marzo de 2027 en aquellos casos que requieran adaptar la instalación eléctrica.

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Por otra parte, muchos centros consideran que la solución de los "pingüinos" no se adapta a sus instalaciones o resulta insuficiente para garantizar unas condiciones adecuadas de confort térmico, ya sea por su capacidad limitada, por el ruido que generan o por las características de los espacios que deben climatizarse. A todo ello se une la falta de stock.