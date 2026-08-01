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"Cuesta encontrar las palabras": dolor en el mundo del deporte y las fallas por el joven de Xàtiva fallecido en un accidente laboral

Las comisiones Ferroviària y Mercat, de las que Carlos fue fallero y presidente infantil, expresan su consternación por la pérdida, junto al club de pádel Argentum y el fútbol regional

La explotación de arcillas de Barxeta, en una imagen de archivo.

La explotación de arcillas de Barxeta, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

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Lluis Cebriá

Xàtiva

El trágico suceso que el jueves se cobró la vida de un joven de 35 años de Xàtiva a bordo de un camión mientras realizaba maniobras en una explotación de arcilla de Barxeta ha despertado un gran número de muestras de dolor y consternación en las últimas horas.

El fallecido, Carlos S., era muy conocido en las comarcas de la Costera y la Canal de Navarrés, en buena medida por su vinculación al mundo del deporte y a las fallas. Jugó como centrocampista en el fútbol regional con el Ciutat de Xàtiva y en el filial del Olímpic. También pasó recientemente por el club Inter de Chella.

El Club Argentum Pádel Indoor ha expresado su tristeza por lo sucedido. "Nos cuesta encontrar las palabras ante una pérdida tan inesperada. Siempre recordaremos los buenos momentos compartidos dentro y fuera de la pista, su compañerismo y su forma de ser", han manifestado desde la entidad setabense, antes de enviar toda la "fuerza, cariño y apoyo a su familia, amigos y seres queridos".

La Falla Ferroviària ha recordado que el difunto formó parte de su comisión durante muchos años. "Su recuerdo quedará siempre entre todos nosotros", han indicado en un comunicado de pésame por la pérdida.

Carlos, que había sido padre no hace mucho, también fue fallero y presidente infantil (en 2003) de la comisión Plaça del Mercat de Xàtiva, a la que perteneció durante su infancia. Esta demarcación ha publicado igualmente un emotivo mensaje de despedida a raíz del trágico suceso.

Accidente laboral

Los hechos tuvieron lugar en la explotación minera de arcilla conocida como el Collado de la Tórtola, ubicada en el término municipal de Barxeta, a la altura del Barranco de Cebeda.

Según las fuentes consultadas por este diario, el camión con la pesada carga que transportaba el joven en desplazamiento volcó, cayendo encima del conductor, que falleció en el acto.

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Los servicios de emergencias recibieron el aviso del accidente a las 8.38 horas de la mañana del jueves. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia medicalizada SAMU. Sin embargo, el equipo médico solo pudo confirmar la muerte del hombre, que trabajaba para una empresa de transporte de la Canal de Navarrés.

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