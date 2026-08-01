"Empieza una película inolvidable": Xàtiva inicia el camino hacia la Fira de 2026 con la presentación de su Reina

La ciudad de Xàtiva dio este viernes el pistoletazo de salida al calendario previo de la Fira d'Agost con la presentación oficial de la Reina de la Fira 2026, Nadin Ferrando López, y de su Corte de Honor, en un acto celebrado en el patio de la Casa de Cultura que reunió a representantes institucionales, familiares, amigos y miembros del tejido asociativo local.

Junto a la reina fueron presentadas sus damas de honor, Nerea Albert Díaz, Alma Grau Lacosta, Oana Florina Sonca y Paula Patiño López, así como sus acompañantes: Francisco Gallego Albert, Álvaro Lloret Peralta, Enric Grau Lacosta, Carles Rodríguez Martos y Borja Bautista Matéu.

Durante su intervención, Nadin Ferrando recurrió al símil cinematográfico para describir la experiencia que está a punto de vivir. "Dicen que hay momentos en la vida que parecen sacados de una película", comenzó, antes de invitar a la ciudadanía a formar parte de una historia que se escribirá entre el 14 y el 20 de agosto con los actos más emblemáticos de la Fira, desde la Fira del Bestiar hasta los conciertos, la gastronomía, las atracciones o la tradicional pólvora.

La nueva Reina quiso poner el foco en las personas que la acompañarán durante este año, destacando que no solo compartirán protagonismo institucional, sino que forman parte de su círculo más cercano. También dedicó unas palabras de agradecimiento a familiares y amigos por el apoyo recibido durante el camino hasta este momento.

En uno de los pasajes más emotivos de su discurso, Ferrando aseguró que todavía no conocen cómo terminará "esta película", pero sí cómo empieza: "con el calor humano de todas las personas que nos apoyan y que os reunís para celebrar unidos nuestra fiesta". Un mensaje con el que invitó a toda la ciudad a vivir intensamente una edición que, aseguró, dejará recuerdos para toda la vida.

La Fira, "la gran fiesta de referencia de las Comarcas Centrales"

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, destacó durante su intervención el significado de un acto que marca el inicio simbólico de la Fira d'Agost, una celebración que definió como "memoria compartida, reencuentro y convivencia" y una de las principales señas de identidad de la ciudad.

Cerdà subrayó que la Reina y su Corte de Honor representan "la ilusión, la juventud, el compromiso y el amor por Xàtiva", al tiempo que agradeció a Nadin Ferrando y al resto de jóvenes haber aceptado un compromiso que calificó como un auténtico servicio a la ciudad.

El primer edil puso además en valor el creciente impacto de la Fira d'Agost, recordando que la última edición recibió más de 273.000 visitantes procedentes de fuera de Xàtiva, una cifra que supera las 300.000 personas si se contabilizan también los vecinos de la ciudad y los menores de edad.

"Hoy la Fira de Xàtiva es la gran fiesta de referencia de las Comarcas Centrales Valencianas", afirmó Cerdà, quien destacó la capacidad del evento para atraer visitantes de toda la Comunitat Valenciana, del resto de España y de numerosos países, consolidando durante esos días a Xàtiva como la capital festiva, cultural y comercial del territorio.

El alcalde concluyó deseando a la Reina, a sus damas y acompañantes que esta experiencia se convierta en "una de las etapas más felices" de su juventud y que conserven siempre el orgullo de haber representado a su ciudad.

Con este acto, Xàtiva inicia oficialmente la cuenta atrás hacia una nueva edición de la Fira d'Agost, una de las celebraciones más multitudinarias y con mayor tradición de la Comunitat Valenciana.