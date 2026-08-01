Retraso en la protección del Patrimonio

Hace unos días se conoció que la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, propietaria del castillo de Xàtiva, había adjudicado la elaboración del preceptivo, y demasiados años retrasado, plan director del monumento y que, con los plazos estimados -siempre que éstos se cumplan, claro- el documento estaría finalizado a finales del próximo año 2027. El castillo de Xàtiva, monumento histórico-artístico nacional desde el año 1931, Bien de Interés Cultural (BIC) y uno de los conjuntos fortificados más destacados e impresionantes de la Península Ibérica, fue adquirido por la Generalitat Valenciana en el año 1989, en el que ya se encontraba vigente la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, que establecía como obligación municipal la redacción de un Plan Especial de Protección u otro instrumento de planeamiento, requiriendo el informe favorable de la administración competente para la protección del bien cultural afectado. Posteriormente, la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, del año 1998, reafirmaba y regulaba específica y detalladamente, en el ámbito autonómico valenciano, la exigencia de la redacción de un plan especial de protección o documento oficial similar para monumentos, declarados BIC, como el castillo de Xàtiva, que incluyera un documento técnico de gestión como plan director para guiar la conservación, investigación y uso de estos bienes de interés cultural. Han pasado casi treinta años y en el castillo setabense comienza ahora la Generalitat, que debería de haber dado ejemplo con el patrimonio cultural del que es titular, a cumplir con su obligación legal. Vergonzoso. Cosas del ninguneo, desprecio y olvido del gobierno valenciano, desde hace decenios, a la importancia del legado histórico de la que fuera segunda ciudad del Reino durante siglos.

Y en este contexto de dejación y desidia indolente, la ciudadanía se sigue preguntando en qué situación administrativa se encuentra exactamente hoy el Plan Especial de Protección del valioso conjunto histórico-artístico de Xàtiva; en qué plazo está prevista su aprobación definitiva; y si se ha realizado alguna acción para reclamar la agilización de una atrasada tramitación que cumplirá pronto los diez años desde que se comenzaron las tareas para disponer de este necesario instrumento de ordenación que lleva, además, más de treinta años de retraso en su aprobación de acuerdo a la normativa vigente.

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También establece la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano respecto al catálogo de bienes y espacio protegidos, que éste debe ser realizado por impulso de cada ayuntamiento. En el caso de Xàtiva existe un Catálogo del Patrimonio Arquitectónico del Término Municipal de los años 80 del siglo XX y la referencia de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2000, pero sin publicación oficial, por ejemplo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) como si ha realizado el ayuntamiento de Alcoy con el anuncio de aprobación inicial y sometimiento a información pública del catálogo de protecciones y el consiguiente anuncio por el que se suspende la tramitación y el otorgamiento de licencias y otros títulos habilitantes de rehabilitación, ampliación y demolición, que afecta a todos aquellos elementos territoriales, espacios o bienes inmuebles contemplados en la propuesta de catálogo de protecciones de Alcoy. Y ello evitaría ambigüedades, como en el caso del palacete modernista de principios del siglo XX de la avenida de Selgas, puesto a la venta, ofreciendo posibilidades varias, que no figura en el catálogo actual de Xàtiva y simplemente se indica con una protección parcial en el catálogo del Plan Especial de Protección que sigue pendiente de aprobar.