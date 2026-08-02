De fábrica abandonada a laboratorio de arte y cicloturismo en Xàtiva

El artista de Xàtiva Miguel Soro ha conseguido aunar sus dos pasiones, el ciclismo -es exciclista profesional que llegó a competir en Italia, Portugal y España y disputar el Mundial Juvenil de Ecuador de 1994 formando parte del equipo español- y la pintura, donde sus obras dedicadas a este deporte y a sus figuras le han valido el sobrenombre de “el pintor del ciclismo”. Después de triunfar corriendo en bicicleta apostó por dedicarse a lo que comenzó siendo un hobby, la pintura, y sus obras son reconocidas, admiradas y muy cotizadas por todo el mundo. Ahora, el artista setabense quiere dar un paso más y, ante la expansión de su proyección artística, sueña con crear un estudio-taller de pintura que le permita trabajar con más comodidad cuadros de gran formato -ahora dispone de un pequeño estudio en el casco antiguo de Xàtiva-, abrir un espacio para exponer sus obras y habilitar una zona de alojamiento pensada para hospedar a turistas que viajan en bicicleta. Soro concibe un “proyecto de turismo en bici que permita a los clientes vivir dentro del taller de un artista, ver como pinto los cuadros, que además hablan de ciclismo también, salir conmigo con la bicicleta para hacer rutas, y que vivan una experiencia, encarada también a que compren la obra artística”.

Miguel Soro en la antigua fábrica que albergará su futuro taller, esta semana. / Perales Iborra

El futuro proyecto ya tiene un espacio físico. Miguel Soro adquirió una antigua fábrica de engomados, dedicada en su día a la fabricación de cintas adhesivas y papel engomado, situada en el núcleo urbano de Xàtiva, en las calles Carretera del Genovés y Fonteta Nolasco, junto al Jardí del Bes y la Font dels 25 Dolls, y en una ubicación estratégica, próxima al casco antiguo de la ciudad, a la Albereda y en plena zona de expansión urbanística. En el parque que linda con la parte trasera de la antigua fábrica se conserva una chimenea industrial, que atestigua el pasado fabril del entorno.

La propuesta avanza ahora con un estudio italiano de arquitectura, Ahora Architettura, de Almese, en la provincia de Turín, que realizará el proyecto arquitectónico, con un boceto en 3D del diseño del futuro taller. El ciclismo, de nuevo presente, ha unido a Soro y a estos arquitectos, que son grandes aficionados a este deporte y pertenecen a una asociación, Sul Tornante (la curva), con la que acuden a ver etapas del Giro de Italia o del Tour de Francia a su paso por tierras italianas. “Hace unos años fui a hacer una exposición con ellos en Almese, fueron los primeros que confiaron en mi pintura, apostaron por mí cuando empezaba en la pintura y tenemos una relación laboral y de amistad muy interesante. Ahora se han brindado a hacer este primer proyecto, la idea del taller. Es un primer paso para mover el tema”, explica el setabense, quien afirma que este estudio de arquitectura italiano “puede hacer realidad el sueño”, aunque el setabense insiste en que el proyecto está en una fase muy embrionaria. Los arquitectos de este estudio, que se define como “un estudio de Italia con mucha influencia española”, ya han visitado el local de Soro y destacan su intención de diseñar el proyecto para transformar la antigua fábrica en el taller del artista de Xàtiva.

Soro junto a un vinilo réplica de una de sus obras dedicada al ciclista Fausto Coppi. / Perales Iborra

Reconocimiento internacional

La obra artística de Miguel Soro es reconocida no solo en el territorio español, sino más allá de estas fronteras. En el ámbito internacional se concentra el mayor público interesado en su pintura, especialmente en Italia, donde más exposiciones ha protagonizado. Pero el artista setabense ha expuesto por todo el mundo. Sus obras se han exhibido en muestras en Australia, México, Canadá, ... Soro acaba de regresar de Estados Unidos, donde ha realizado la exposición del 50 aniversario de la marca de bicicletas estadounidenses Trek, con sede en Wisconsin.

En Italia destaca la exposición que realizó por el centenario del mítico ciclista Fausto Coppi. Soro también acompaña las carreras más importantes del mundo, como el Giro de Italia o el Tour de Francia. Recientemente ha expuesto en Barcelona, coincidiendo con el inicio de la prueba francesa, que este 2026 salía de la capital catalana. También acudió al Mundial de Australia.

El artista setabense centra su pintura en la técnica del collage y ha pintado a figuras del ciclismo como Fausto Coppi, Gino Bartali, Miguel Induráin o el gran ciclista actual, dominador de las grandes pruebas y reciente ganador del Tour de Francia -acumulando cinco títulos de campeón de esta ronda-, Tadej Pogacar. “Empecé a pintar ciclismo enamorado de la época vintage, con figuras como Coppi, Bartali, ese ciclismo en blanco y negro que vemos en imágenes. Ese ciclismo me atrapó. Después he ido evolucionando y estoy pintando la actualidad”, explica Soro, en referencia a las figuras que dominan actualmente en este deporte. Figuras que además poseen obras del artista setabense, como Pogacar, Valverde, Induráin, … “La pintura me ha permitido llegar a estas personas”, afirma el exciclista, que mantiene amistad con corredores como Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Pedro Delgado “Perico Delgado”. Además, Miguel Soro está vinculado desde hace años a la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana y es el autor de los trofeos que se entregan en esta competición. “Primero era una obra mía, pero desde hace cuatro años quieren que la obra la pinte en directo y que sea el ganador de la carrera. Es un reto, porque no sabes quién es el ganador, aunque como es una Volta por etapas, el último día puedes tener una ligera idea, aunque puede haber sorpresas. Puedes llevar la obra un poco preparada, con algún boceto”, explica. El último ganador de la Volta y que tiene un trofeo de un cuadro de Soro es Remco Evenepoel.

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El pintor setabense Miguel Soro junto a una de las puertas de la antigua fábrica que albergará su taller. / Perales Iborra

Miguel Soro ha conseguido dedicarse a sus dos pasiones, primero al ciclismo y ahora a la pintura, una pintura, además, muy vinculada a este deporte. Inició su andadura artística atraído por los paisajes de Xàtiva, sumándose al Grup de Pintors a l’Aire Lliure, en el que destacaba el pintor Roberto Martínez de la Concepción, “Leña”. “Cuando aún corría en la bicicleta empecé a pintar por hobby, y después quise crecer en la pintura, sobre todo cuando terminas la carrera deportiva”. Un crecimiento artístico que le ha llevado a viajar por diferentes partes del mundo y a cotizar sus obras en el mercado internacional.