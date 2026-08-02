Accidente
Fallece un hombre mientras corría por la montaña en El Genovés
El trágico accidente se ha producido en la zona del Morteralet mientras el deportista realizaba una ruta
Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos y la unidad de drones de la Generalitat
Un vecino de Xàtiva de 59 años de edad ha fallecido mientras hacia una ruta por la montaña en El Genovés. Tal como ha podido averiguar este periódico, el corredor ha salido a hacer deporte a primera hora de la mañana del domingo y al no regresar a casa, su hija ha lanzado un mensaje de alerta en redes sociales.
Pese a las labores de búsqueda realizadas durante la tarde y el amplio dispositivo pues en marcha en la zona del Morteralet, en El Genovés, finalmente se ha localizado el cuerpo sin vida del deportista. A falta de que se realicen las pruebas forenses oportunas, todo apunta a que el hombre tropezó, se cayó y se golpeó mortalmente.
Amplio dispositivo de rescate
Tras recibir el aviso, el Centro de Coordinación de Emergencias ha activado un dispositivo de rescate y ha movilizado a tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de València. Asimismo, dada la dificultad del terreno de montaña, se ha desplegado la unidad de drones de los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana para colaborar en las tareas de localización y evacuación en la zona del accidente. Los servicios de emergencia desplazados hasta el paraje únicamente han podido certificar el fallecimiento del deportista.
- Aviso naranja por tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana
- Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol con capacidad para más de 85.000 personas
- La C. Valenciana lidera el desplome del mercado inmobiliario con una caída de ventas del 35 % en un año
- El alcalde de l'Alcúdia de Crespins mantiene la consulta para borrar el nombre de Isabel-Clara Simó y pide al instituto que acepte el cambio
- Vecinos de Velluters: 'La actuación policial está muy bien, pero necesitamos más del ayuntamiento
- Varias tormentas descargan granizo de gran tamaño en el interior de Valencia
- El juez descarta por ahora los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal en la investigación al excomisionado de la dana
- La UCO constata que el abogado José María Corbín reinvertía las mordidas del caso Azud en plazos fijos