Fallece un hombre mientras corría por la montaña en El Genovés

Un vecino de Xàtiva de 59 años de edad ha fallecido mientras hacia una ruta por la montaña en El Genovés. Tal como ha podido averiguar este periódico, el corredor ha salido a hacer deporte a primera hora de la mañana del domingo y al no regresar a casa, su hija ha lanzado un mensaje de alerta en redes sociales.

Pese a las labores de búsqueda realizadas durante la tarde y el amplio dispositivo pues en marcha en la zona del Morteralet, en El Genovés, finalmente se ha localizado el cuerpo sin vida del deportista. A falta de que se realicen las pruebas forenses oportunas, todo apunta a que el hombre tropezó, se cayó y se golpeó mortalmente.

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Amplio dispositivo de rescate

Tras recibir el aviso, el Centro de Coordinación de Emergencias ha activado un dispositivo de rescate y ha movilizado a tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de València. Asimismo, dada la dificultad del terreno de montaña, se ha desplegado la unidad de drones de los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana para colaborar en las tareas de localización y evacuación en la zona del accidente. Los servicios de emergencia desplazados hasta el paraje únicamente han podido certificar el fallecimiento del deportista.