Agullent refuerza la gestión forestal y la prevención de incendios con una inversión de 28.366 euros

El Ayuntamiento de Agullent ha finalizado las actuaciones de gestión forestal y prevención de incendios forestales gracias a la subvención concedida por la Diputació de València, dentro de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la gestión forestal y la prevención de incendios forestales. El importe total de las actuaciones ejecutadas asciende a 28.366,14 euros y se han desarrollado en diferentes puntos del término municipal con el objetivo de conservar los espacios forestales, mejorar los hábitats naturales y reforzar la prevención ante el riesgo de incendios. Las actuaciones se han distribuido entre las dos modalidades previstas en la convocatoria: la de gestión forestal y la de prevención de incendios forestales, que incluyen tanto trabajos silvícolas como inversiones en infraestructuras y equipaciones.

Paraje de Agullent donde se han realizado trabajos de refuerzo de la gestión forestal y la prevención de incendios. / Ajuntament Agullent

En el ámbito de la gestión forestal, se han ejecutado trabajos silvícolas en el paraje de la Penya Llisa, consistentes en desbroces selectivos, aclarados, podas y eliminación de vegetación con elevada inflamabilidad. Estas actuaciones permiten reducir la carga de combustible forestal, favorecer el desarrollo de la masa arbórea y aumentar la resiliencia de los ecosistemas ante el riesgo de incendio, explican desde el consistorio.

Además, también se han llevado a cabo inversiones destinadas a la mejora del Barranc del Benatzar y su entorno. Entre las actuaciones destaca la reposición y ampliación del cierre perimetral de protección de la fuente y el azud, la instalación de un banco al mirador y la colocación de nueva señalización direccional, contribuyendo así a la conservación de este espacio de alto valor ambiental y paisajístico y a una mejor experiencia para las personas visitantes.

Espacio de Agullent donde se han realizado trabajos de refuerzo de la gestión forestal y la prevención de incendios. / Ajuntament Agullent

En cuanto a la prevención de incendios forestales, se han desarrollado tratamientos silvícolas en zonas estratégicas de la interfaz urbano-forestal para reducir la continuidad del combustible vegetal y facilitar las tareas de los servicios de extinción en caso de emergencia. Los trabajos han incluido aclarados, desbroces, podas, eliminación de obstáculos y la adecuación de sendas para mejorar la accesibilidad de los medios terrestres.

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Dentro de esta misma modalidad también se ha ejecutado la adecuación de un tramo del camino forestal de la Font del Patge, una vía de acceso a espacios tan emblemáticos como la Cava de la Pedrera y la Casa dels Caçadors. La actuación ha consistido en la restauración del firme mediante el tendido y compactación de zahorra artificial, así como la construcción de un tramo de pavimento de hormigón en la zona de mayor pendiente, mejorando la seguridad y la funcionalidad de este camino forestal.