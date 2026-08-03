Antonio Moreno, refuerzo de Segunda RFEF para el Ontinyent 1931 CF

El Ontinyent 1931 CF dio un premio sorpresa a los más de 300 aficionados que acudieron al estadio El Clariano este pasado sábado en el primer partido de pretemporada contra el Yeclano Deportivo, donde conocieron uno de los fichajes que más ilusionan. El conjunto ontinyentí anunció la incorporación de Antonio Moreno, jugador de banda y desequilibrio que llega procedente del SD Ibiza, equipo que la última temporada militó al Grupo III de Segunda RFEF, donde ha jugado 25 partidos.

Antonio Moreno, tras fichar por el Ontinyent 1931 CF. / Ontinyent 1931 CF

Con tan solo 22 años, Antonio Moreno (Ibiza) cuenta con una consolidada trayectoria en Tercera RFEF en equipos como el SD Portmany, el Xerez Deportivo, el CF Motril o el CD Villacañas. “Desde el primer día que hablé con Moi y Rubén me transmitieron esa confianza. Me explicaron el proyecto del club, me convencieron y bien es verdad que vengo con muchas ganas”, explica el jugador balear.

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Además, Antonio Moreno señala qué tipo de jugador es: “Soy extremo. Puedo jugar en las dos bandas. Soy encarador, siempre busco el uno contra uno y me puedo meter por dentro. También he jugado de carril derecho y delantero. Tengo mucha hambre y vengo a por todas”, afirma el nuevo jugador del Ontinyent 1931 CF.