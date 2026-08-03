El CN La Costera revalida el título de campeón de la Lliga Autonòmica Prebenjamín

El Club Natació La Costera ha vuelto a demostrar por qué es referente de la natación de base en la comarca y de los alrededores. Por segundo año consecutivo, el club con sede en Canals se ha proclamado campeón de la Lliga Autonòmica Prebenjamí 25/26 de la Federació de Natación de la Comunitat Valenciana (FNCV), imponiéndose con autoridad entre 35 clubes y consiguiendo un abrumador margen de más de 700 puntos sobre el segundo clasificado.

Desde el CN La Costera destacan que este título premia la "estricta calidad técnica de los jóvenes nadadores". El sistema de puntuación oficial no valora el número de inscritos, sino exclusivamente los tiempos de los dos mejores deportistas de cada club por prueba. Aun así, el CN La Costera combina este rendimiento de élite de base con una gran dimensión social, siendo la escuela más numerosa de la Comunitat Valenciana, acogiendo niños y niñas no solo de Canals y Xàtiva, sino de toda la comarca de La Costera y zonas vecinas.

Más allá de los trofeos, lo que convierte al club en un "auténtico sello de calidad educativa" es "su capacidad para superar adversidades", afirman desde el club, que pone de manifiesto que la mayoría de los meses de la temporada, la escuela del club "ha tenido que entrenar en la piscina de Les Pereres de Xàtiva disponiendo de tan solo un carril de entrenamiento por la carencia de espacio. Lejos de ser un freno, el equipo ha convertido esta dificultad en un ejemplo de saber hacer pedagógico, optimizando cada minuto de agua, cuidando el acompañamiento psicoafectivo y reforzando la motivación de los niños", subrayan. "Ha sido un año muy duro por la carencia de espacio, una situación que confiamos que se solucione lo más pronto posible para que este club —que representa y acoge la mayor parte de los nadadores de La Costera y alrededores— pueda desarrollar sus sesiones de entrenamiento en condiciones de igualdad respecto al resto de clubes de la Comunitat Valenciana". A pesar de estas dificultades, el CN La Costera señala que "gracias a la confianza y perseverancia de las familias, hemos conseguido un año más que nuestros niños y niñas sean un auténtico referente", destacan desde la entidad.

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Con este nuevo éxito autonómico, el CN La Costera reafirma que "un enfoque humano, pedagógico y de alta eficiencia es la mejor garantía para el desarrollo de los más pequeños".