Finalizan las obras de adecuación de la Casa de les Dones de Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha finalizado las obras de adecuación de la Casa de las Mujeres, una actuación que ha permitido adaptar este edificio municipal a la normativa vigente en materia de protección contra incendios, actividad y accesibilidad, mejorando así las condiciones de seguridad y uso de un espacio de referencia para la ciudadanía.

La actuación ha supuesto una inversión total de 23.480,23 euros, IVA incluido, y se ha financiado íntegramente con cargo al presupuesto municipal de 2026.

Con esta intervención, el consistorio garantiza que la Casa de las Mujeres cumpla con los requisitos normativos exigibles para los edificios públicos, reforzando tanto la seguridad de las personas usuarias como la accesibilidad de las instalaciones. Esta actuación permite, además, continuar ofreciendo este servicio municipal en unas condiciones adecuadas y adaptadas a la legislación vigente.

En concreto, los trabajos han incluido actuaciones en el acceso al edificio, con la instalación de nuevos elementos para garantizar su seguridad y evacuación, así como la colocación de pasamanos y vidrio de protección en la escalera principal. También se ha habilitado una nueva salida de emergencia, se ha reformado el baño adaptado con una puerta corredera y nuevos elementos accesibles, y se han reparado y ampliado los sistemas de alumbrado, alumbrado de emergencia y señalización.

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La concejala de Mujer e Igualdad, Amor Amorós, ha señalado: «Para nosotros no es negociable que los edificios cumplan con la normativa y estén lo más actualizados posible en este sentido». Y ha añadido que «es un espacio que utilizamos mucha gente de Xàtiva y, por tanto, tenemos que hacer de ella un espacio cómodo, seguro y en las mejores condiciones».