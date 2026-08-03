Natalia Enguix reivindica el valor de los Moros y Cristianos de Aielo de Malferit como patrimonio cultural

La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, y la diputada de Bienestar Social, Imma González, acompañaron este pasado sábado a Aielo de Malferit en uno de los actos centrales de sus fiestas patronales, la tradicional Entrada de Moros y Cristianos, que volvió a reunir en las calles del municipio de la Vall d’Albaida a las comparsas, escuadras, bandas de música y vecinos y vecinas que participan en una de las celebraciones con mayor arraigo de la localidad.

La capitanía de Asturs, por el bando cristiano, y Caníbales, por el bando moro, han asumido este año el protagonismo de una Entrada marcada por el colorido de los trajes, la música y las diferentes escuadras que han recorrido las calles de Aielo de Malferit.

La vicepresidenta de la Diputació en la Entrada de Moros y Cristianos de Aielo de Malferit. / Diputació de València

Enguix destacó el trabajo que realizan durante meses las comparsas y “filaes” para hacer posible una celebración de estas características y ha reivindicado el respaldo de la Diputació a las fiestas de Moros y Cristianos a través de una línea específica de ayudas. “Detrás de una Entrada como la de Aielo hay meses de preparación, esfuerzo e ilusión. Son muchas las personas que trabajan durante todo el año para mantener vivas estas fiestas y queremos que sepan que cuentan con el respaldo de la Diputació”, señaló. Por su parte, Imma González puso el acento en la dimensión social de las fiestas y en la participación de la ciudadanía, ya que “una fiesta como la de Aielo no se entiende sin la implicación de sus vecinos y vecinas, de las comparsas y de todas las personas que trabajan para que cada año vuelva a ser posible”. En este sentido, ha destacado que son “espacios de encuentro y convivencia que fortalecen los vínculos de la comunidad”.

Durante la jornada, la vicepresidenta primera recordó que la institución provincial ha puesto en marcha este año la tercera convocatoria de ayudas a comparsas y filaes de Moros y Cristianos, dotada con 300.000 euros, con una ayuda de 500 euros para cada entidad legalmente constituida. En este sentido, Enguix ha subrayado que “los Moros y Cristianos forman parte del patrimonio cultural y de la identidad de muchos municipios valencianos” y que estas ayudas permiten “reconocer el trabajo colectivo de quienes hacen posible que estas celebraciones sigan creciendo y garantizar que puedan continuar transmitiéndose de generación en generación”.

Cultura y patrimonio

En este sentido, la presencia de la Diputació en Aielo de Malferit se suma a la actividad cultural desarrollada esta misma semana en el municipio. El pasado miércoles, 29 de julio, la Plaça del Palau acogió una de las actuaciones de la gira Territori Simfònic, una iniciativa impulsada por la vicepresidencia primera de la Diputació de València y la Fundació Sonora que lleva la música sinfónica a diferentes comarcas valencianas y vincula las actuaciones con espacios de especial valor patrimonial y arquitectónico.

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El concierto, a cargo de la Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent bajo la dirección de Roberto Turlo, ofreció en Aielo el espectáculo Tango Concertante, esencia de Buenos Aires, una propuesta que tuvo como escenario la Plaça del Palau, uno de los espacios patrimoniales más representativos del municipio que será objeto de una actuación de recuperación en el marco del Pla de Recuperació del Patrimoni de la Diputació de València. Así, Enguix reafirmó la implicación de la Diputació con Aielo de Malferit y con el conjunto de municipios de la provincia, porque “estar al lado de nuestros pueblos significa acompañarlos en sus fiestas, pero también acercarles cultura, poner en valor su patrimonio y apoyar a quienes hacen posible que todo eso siga formando parte de nuestro presente y de nuestro futuro”.