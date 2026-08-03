Ontinyent acoge el ensayo oficial de las Embajadas de Moros y Cristianos
Jorge Rodríguez y Natàlia Enguix destacan la ilusión y la pasión de los participantes en las fiestas
El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y la primera teniente de alcalde y Vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, han participado este fin de semana junto al presidente de la Sociedad de Festeros, Ricardo Calabuig, en el tradicional ensayo oficial de las Embajadas, celebrado en la plaça de Baix de la capital de la comarca de la Vall d'Albaida.
En el acto, uno de los últimos actos previos al inicio de la “Setmana gran” de las segundas Fiestas de Moros y Cristianos con el reconocimiento de Interés Turístico Internacional, Jorge Rodríguez ha destacado la ilusión de “sentir de cerca la emoción de nuestras Fiestas de Moros y Cristianos” y ha puesto en valor “la pasión, el esfuerzo y el aprecio que pone tanta gente para que cada detalle sea perfecto”. Por su parte, Natàlia Enguix ha puesto en valor el trabajo y la dedicación de los embajadores, “que durante meses preparan cada verso, cada gesto y cada palabra”, ha manifestado.
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