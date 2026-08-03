Ontinyent impulsa la ocupación juvenil con más de 70 contrataciones en verano

El Ayuntamiento de Ontinyent refuerza durante los meses de verano su apuesta con la ocupación juvenil con la contratación directa de más de 70 personas para la prestación de varios servicios municipales, principalmente vinculados a las escuelas de verano y a la piscina municipal. Se trata, en muchos casos, de jóvenes que acceden a su primera experiencia laboral, adquiriendo competencias y experiencia profesional al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo de servicios públicos esenciales durante el periodo estival.

En el caso de las escuelas de verano municipales, este año se ha ampliado la plantilla respecto a la previsión inicial para poder dar una mejor respuesta a las necesidades del programa. Así, de las 30 monitoras y 5 coordinadoras previstas inicialmente se ha pasado finalmente a contar con 47 monitoras y 5 personas con tareas de coordinación. En total, más de 50 personas jóvenes están trabajando este verano en las escuelas de verano municipales, desarrollando tareas de atención, dinamización y acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes participantes.

A estas contrataciones se suman las correspondientes al funcionamiento de la piscina municipal durante la temporada de verano, con hasta 19 plazas para cubrir las diferentes necesidades del servicio. En concreto, la plantilla incluye 3 vigilantes de taquillas, 2 personas para tareas de mantenimiento, 7 socorristas, 2 graduados o graduadas en Enfermería/ATS/*DUE y 5 monitores y monitoras de natación.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, ha señalado que “la ocupación es una prioridad para el Ayuntamiento de Ontinyent y trabajamos desde diferentes ámbitos para generar oportunidades, tanto directamente a través de los servicios municipales como facilitando la formación, la orientación y la intermediación laboral”. Enguix ha destacado que “las más de 70 contrataciones de este verano son un ejemplo concreto de como los servicios públicos pueden contribuir también a abrir puertas al mundo laboral, especialmente para las personas jóvenes que necesitan una primera oportunidad para empezar a construir su trayectoria profesional”.

La regidora de Política para las personas, Paula Soler, y el regidor de Deportes, Ferran Gandia, coincidían al destacar que estas contrataciones “permiten garantizar el correcto funcionamiento de servicios municipales muy demandados durante el verano y, al mismo tiempo, facilitar el acceso al mercado laboral a personas que, en muchos casos, afrontan sus primeros pasos en el ámbito profesional”.

Ocupación

Las contrataciones estivales se suman a un contexto positivo para la ocupación en la ciudad. Los últimos datos anuales disponibles, correspondientes a 2025, situaban el número de personas demandantes de ocupación en Ontinyent en 2.169, un 8,21% menos que en el año anterior y un 35,35% por debajo del máximo registrado en los momentos más difíciles de la pandemia. La iniciativa se enmarca en la línea de trabajo del Ayuntamiento de Ontinyent para favorecer la ocupación y las oportunidades laborales, especialmente entre los sectores con más dificultades de acceso al mercado de trabajo.

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Natàlia Enguix remarcaba que “a pesar de que las competencias directas en materia de ocupación corresponden a otras administraciones, el consistorio mantiene una apuesta activa para generar oportunidades a través de su propia actividad, así como mediante la Agencia de Colocación municipal, que ofrece orientación laboral, formación e información a las personas demandantes de ocupación, al mismo tiempo que presta servicios de selección de personal e intermediación a las empresas”.