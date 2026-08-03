Pinet recibirá una subvención para mejorar la movilidad entre la Vall d'Albaida, la Costera y la Safor

La vicepresidenta segunda de la Diputació de València y diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, ha visitado Pinet para abordar con el alcalde de Pinet, Gonzalo Catalá, y responsables técnicos del área provincial de Carreteras, las necesidades de este municipio de la Vall d'Albaida en materia de movilidad.

Durante la jornada de trabajo, tras conocer las demandas del alcalde y varios concejales del equipo de gobierno, Mazzolari ha podido comprobar de primera mano "dos ejemplos paradigmáticos de lo que en Diputación conocemos como Caminos de Interés Territorial, que son aquellas vías de titularidad municipal que cumplen una función complementaria a la red provincial de carreteras ya sea porque acortan trayectos, unen puntos de interés o tienen una especial relevancia para los vecinos de los pueblos".

"En el caso de Pinet -continúa la también vicepresidenta segunda de la Diputació-, partiendo de su núcleo de población, hay dos vías que unen en forma de 'y griega', esta localidad con el Pla de Corrals, que es la vía de salida hacia la Costera; y con Barx, ya en la comarca de la Safor. Esto es el ejemplo perfecto de cómo los caminos rurales pueden ejercer también un papel vertebrador muy útil para facilitar la comunicación entre municipios y comarcas".

Para ello, la diputada ha trasladado al alcalde la disposición del área de Carreteras a conceder al ayuntamiento de Pinet una subvención que permita acondicionar la totalidad de ese eje secundario, sobre el cual la Diputació de València ya ha intervenido en diferentes tramos.

En esta misma zona, a través de una subvención de cerca de 80.000 euros, el consistorio local ha ejecutado ya el asfaltado de dos tramos que suman cerca de un kilómetro y mejorar una vía utilizada habitualmente por vecinos y profesionales del sector primario.

Mazzolari ha subrayado asimismo la relevancia del camino para la protección del entorno natural. “Esta vía comunica con el Paraje Natural Municipal del Surar, por lo que su acondicionamiento facilita también el acceso de los servicios de prevención y extinción de incendios a una zona forestal de gran valor. En una emergencia, disponer de un camino transitable y seguro puede ser determinante para agilizar la intervención de los medios”, ha afirmado.

De manera paralela, la institución provincial tiene concedida una subvención para la próxima adecuación del tramo que une el Pla de Corrals y Barx; de manera que con la actuación comprometida hoy por la diputada de Carreteras, quedarán completados los trayectos en todos sus tramos, para lo que "desde Diputación facilitaremos la firma de un convenio con el ayuntamiento de Quatretonda, ya que hay un tramo de menos de un kilómetro que atraviesa su término municipal", y ha aclarado que "será el ayuntamiento de Pinet quien coordine la actuación gracias a los fondos provinciales que le transferiremos".

Por su parte, el alcalde de Pinet, Gonzalo Catalá, ha querido "agradecer la sensibilidad que ha mostrado la vicepresidenta Mazzolari al desplazarse a nuestro municipio para conocer in situ nuestras necesidades, y comprometerse en esta misma jornada de trabajo a ponerse a trabajar para darles respuesta de manera inmediata".

Noticias relacionadas

Catalá además ha subrayado que "nuestra comarca ha padecido muchos años en los que hemos echado de menos una mayor sensibilidad hacia esta problemática que venimos arrastrando, por lo que aún adquiere más valor para nosotros que en apenas unas horas, con el asesoramiento del personal técnico de Carreteras de la Diputació, la diputada responsable haya propuesto una fórmula que consideramos idónea para que la actuación se pueda ejecutar a corto plazo, poniendo de acuerdo a todos los municipios que se van a favorecer de la mejora de estos caminos".