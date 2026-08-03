El setabense Romeo Hueso debuta en pretemporada con el Atlético de Madrid del "Cholo" Simeone

El futbolista setabense Romeo Hueso (03-04-2007) debutó el pasado en pretemporada con el Atlético de Madrid en el duelo que enfrentó al equipo entrenado por el "Cholo" Simeone contra el Manchester United y finalizó con un resultado de 2-1 a favor de los ingleses. Hueso fichó por los colchoneros en 2023 tras haberse criado en la cantera del Valencia Club de Fútbol.

Desde su entorno comentan que "cumplió con un papel correcto y de mucha brega durante los 30 minutos que estuvo en el campo. Entró al terreno de juego en el minuto 60 sustituyendo a Jorge Domínguez en el lateral derecho, justo en el carrusel de cambios donde Diego Simeone refrescó por completo la alineación".

Uno de los puntos que más destacan en su intensidad defensiva: "Le tocó contener las acometidas del sector izquierdo del Manchester United liderado en los tramos finales por extremos rápidos como Ethan Williams". A su vez, "intentó proyectarse al ataque para asociarse con sus compañeros en el centro del campo. Logró forzar una falta a favor en campo rival que le dio oxígeno al equipo en la fase ofensiva".

El futbolista estuvo en cancha "cuando el bloque del encuentro se volvió más desorganizado debido a las múltiples sustituciones de pretemporada". "No tuvo responsabilidad directa en los goles encajados, los cuales nacieron de errores específicos en la salida de balón por el eje central y un penalti previo. En líneas generales, fue un debut preparatorio muy valioso en lo físico y táctico, demostrando el nivel competitivo que el cuerpo técnico del "Cholo" Simeone espera de él para esta gira veraniega", apuntan desde el entorno del pelotero nacido en Xàtiva.

Renovado hasta 2029

El pasado 5 de junio, el Atlético de Madrid hizo público que había llegado a un acuerdo con Romeo Hueso para la renovación del defensa hasta el 30 de junio de 2029. De esta manera, el rojiblanco, que debutaba en la pasada temporada con el Atlético Madrileño, amplió su contrato dos temporadas más.

Romeo Hueso (03/04/2007, Xàtiva) llegaba en 2023 procedente del Valencia. La pasada temporada debutaba y jugaba 10 partidos en 1ªRFEF con el Atlético Madrileño. Además, jugó también con el Atleti C ayudando al equipo a ascender a 2ªRFEF y participó también con el Juvenil A en la Youth League.

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Tras sellar su nuevo contrato como rojiblanco, el lateral aseguraba: “Estoy muy feliz e ilusionado por seguir jugando en este club. Quiero seguir creciendo a nivel individual y poder ayudar al equipo a conseguir los objetivos”.