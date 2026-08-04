Más de 230 niñas y niños participan en la escuela lúdico-educativa de verano de Bocairent

La escuela lúdico-educativa de verano de Bocairent ha vuelto a tener una gran acogida por parte de las familias. Así, este año ha asistido un total de 237 niñas y niños: en concreto, 107 de infantil y primero de primaria, y 130 del resto de cursos de primaria y de ESO. De este modo, el equipo de atención ha estado formado por 15 monitoras y monitores, con coordinación del técnico municipal de Deportes, Vicent Sampedro.

Una de las novedades de la edición 2026 ha sido que la actividad se ha llevado a cabo en dos sedes: el CEIP Lluís Vives para las franjas de edad más pequeñas y el polideportivo municipal para el resto. En los dos casos, el servicio se ha desarrollado entre el 22 de junio y el 31 de julio, en horario de 9.00 a 13.30 horas, con la posibilidad de ‘escola matinera’ de 8.00 a 9.00 horas.

Tal y como informan desde la coordinación de la escuela, “en infantil y primero de primaria, hemos trabajado el arte y el descubrimiento, cuidando el entorno, atendiendo las emociones o la importancia del reciclaje, y siempre desde el fomento de la autonomía personal”. A su vez, “en primaria y ESO, el hilo conductor de este año ha sido el mundial de fútbol, a partir del que hemos trabajado tanto aspectos deportivos como elementos como por ejemplo los continentes, las banderas, la cooperación, el respeto entre culturas, etc.”.

En este sentido, la regidora Vanesa Doménech destaca que “la escuela de verano tiene una vertiente lúdica, puesto que se enmarca en el periodo vacacional de los niños y de las niñas, pero no olvida el componente educativo”. Para la concejala de Educación, “el reto organizativo que supone para el Ayuntamiento de Bocairent se compensa con la gran acogida que tiene año tras año por parte del alumnado y la satisfacción general de las familias”.

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A su vez, el concejal Sergio Gandia señala que “desde el equipo de gobierno, tenemos claro que las escuelas lúdico-educativas son un servicio esencial para la conciliación familiar”. Por eso, el edil de Igualdad, Diversidad e Inclusión recuerda que “hemos apostado por un modelo de gestión directa, con un precio público simbólico y con aportación de recursos económicos del ayuntamiento para garantizar el servicio”.