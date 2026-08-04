Agullent presenta el cartel de la edición 2026 de sus fiestas patronales

Agullent ha dado el pistoletazo de salida en las Fiestas de Septiembre 2026 con la presentación del cartel de este año, obra del artista local Miguel Ángel Bonilla Sánchez. El acto se enmarcó en la ya tradicional celebración del Día de la Danza Tradicional Valenciana, una conmemoración que el Grupo de Danzas y Cultura de Agullent y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Agullent organizan cada 2 de agosto desde que esta jornada fue declarada oficialmente en 2022.

El acto, celebrado a partir de las 20.30 h, reunió a vecinos y vecinas de Agullent. La tarde se inició con la intervención de la regidora de Cultura y de representantes del Grupo de Danzas y Cultura de Agullent, que reivindicaron "la importancia de preservar y difundir la danza tradicional valenciana. A continuación, las bailadoras y los bailadores del grupo ofrecieron dos actuaciones acompañadas de dulzaina y tabal".

Posteriormente, el alcalde de Agullent, Pau Muñoz, y la regidora de Fiestas, Marisol Fernández, dieron inicio a los actos previos de las Fiestas de Septiembre con la presentación oficial del cartel y la introducción de una de las novedades de este año. Durante sus intervenciones también pusieron en valor "la consolidación del cartel anunciador de las Fiestas de Septiembre, una iniciativa iniciada el año pasado con el primer cartel creado para las fiestas, a cargo del estudio Gráficas Minerva. El objetivo es que, cada año, un artista local cree la imagen oficial de una de las celebraciones más emblemáticas y estimadas de Agullent, en honor a Miracle de San Vicente Ferrer y a Cristo de la Salud. El acto contó también con la presencia de los festeros y las festeras de Cristo de la Salud 2026, que ya ultiman los preparativos del programa festivo".

"Esta apuesta pretende dotar las fiestas de una identidad visual propia, renovada anualmente, que sea fácilmente identificable por la ciudadanía y que, al mismo tiempo, contribuya a promocionar las Fiestas de Septiembre como un atractivo cultural y turístico más allá del municipio. En este sentido, hay que recordar que la Nit de les Fogueretes, uno de los actos más emblemáticos de la programación festiva y una de las romerías nocturnas más singulares del territorio valenciano, está declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial desde el año 2017, un reconocimiento que refuerza el valor patrimonial y la proyección exterior de las celebraciones de Agullent", prosiguen desde el consistorio.

Acto de presentación del cartel de la edición 2026 de las fiestas patronales de Agullent. / Levante-EMV

Este año, el cartel ha sido realizado por el artista local Miguel Ángel Bonilla, quien explicó al público el proceso creativo de la obra, los elementos de la fiesta que la han inspirado, la técnica utilizada y los valores que ha querido transmitir con esta imagen. Bajo el título La noche más grande, Bonilla ha concebido "una obra que evoca el reencuentro de todo un pueblo alrededor de sus tradiciones, huyendo de una representación meramente documental para transmitir las emociones, la memoria compartida y el sentimiento de pertenencia que despiertan las Fiestas de Septiembre". El artista destacó que ha querido crear “una imagen que no solo represente unas fiestas, sino también las sensaciones que permanecen en la memoria de quienes las viven”, convirtiendo la ermita, la llàntia, los farolillos y la multitud en símbolos de una misma celebración compartida. Al finalizar su intervención, en nombre del Ayuntamiento, el alcalde y la regidora de Fiestas le libraron un detalle en agradecimiento por su trabajo.

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La regidora de Fiestas, Marisol Fernández, ha destacado que “este nuevo acto es un paso adelante para dar visibilidad en nuestras Fiestas de Septiembre más allá de Agullent y porque los agullentins y las agullentines las sienten todavía más como nuestra fiesta propia”. Así mismo, ha señalado que “celebrar la presentación del cartel coincidiendo con el Día de la Danza Tradicional Valenciana no es casualidad, puesto que las danzas forman parte de la identidad y son un elemento fundamental de las Fiestas de Septiembre”. Finalmente, ha añadido que “no hay mejor manera de transmitir la hermandad y el carácter familiar de nuestras fiestas que confiar en nuestros artistas locales para que sean los encargados de crear, año tras año, la imagen que las representa”.