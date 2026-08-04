El COR logra una autonomía financiera del 99% y eleva a 240.000 euros las ayudas para reducir residuos

La Asamblea General del Consorci de Residus V5 ha aprobado una modificación presupuestaria que permitirá elevar hasta 240.000 euros las ayudas destinadas a la prevención de residuos, la educación ambiental y el compostaje. La medida duplica la dotación inicialmente prevista, de 120.000 euros, y refuerza el apoyo económico a los municipios para desarrollar campañas de sensibilización y proyectos que ayuden a mejorar la separación de residuos. En la misma sesión también se dio luz verde a la cuenta general correspondiente al ejercicio 2025, que refleja unas cuentas saneadas, sin deuda y con un 99 % de autonomía financiera, consolidando la estabilidad económica del consorcio, destacan.

La asamblea reunió a una amplia representación de los municipios que integran el COR V5, además del director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana, Jorge Blanco, y del diputado provincial Avelino Mascarell, ya que tanto la Generalitat como la Diputació de València forman parte del máximo órgano de gobierno del Consorcio junto a los ayuntamientos. El COR V5 presta el servicio de tratamiento y valorización de residuos a 93 municipios de las comarcas de la Safor, la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés y el Valle de Ayora. Con el incremento de estas ayudas, el Consorci pretende reforzar una de sus principales líneas de actuación: prevenir la generación de residuos y mejorar la separación en origen para reducir la cantidad de fracción resto que llega a las plantas de tratamiento.

El presidente del Consorci de Residus V5, Elio Cabanes, destacó que la aprobación de la cuenta general demuestra "el compromiso del Consorci con una gestión rigurosa, transparente y responsable de los recursos públicos”. "Disponer de unas cuentas saneadas nos permite seguir invirtiendo en actuaciones que benefician directamente a nuestros municipios. Los indicadores económicos avalan ese trabajo, con un periodo medio de pago a proveedores de apenas 3,06 días, el 100 % de las obligaciones reconocidas abonadas y una autonomía financiera del 99 %. Esa estabilidad nos permite reforzar programas que ayudan a reducir residuos, mejorar la recogida selectiva y avanzar hacia un modelo cada vez más eficiente", afirmó.

Cabanes también quiso poner en valor el clima de entendimiento existente dentro del consorcio. "Ha sido una asamblea en la que todos los asuntos se han aprobado por unanimidad y debemos intentar que esto siga siendo así. En la gestión de los residuos no deberían existir discrepancias ni colores políticos. Nuestro objetivo debe ser siempre ofrecer el mejor servicio posible a la ciudadanía". En ese sentido, el presidente incidió en que el consenso seguirá marcando las grandes decisiones del COR V5. "Aunque el actual equipo de gobierno dispone de mayoría absoluta, no vamos a utilizarla para imponer decisiones. Las cuestiones estratégicas deben nacer del acuerdo entre los municipios, la Generalitat y la Diputació. El consenso fortalece al consorcio y ofrece mayor estabilidad y seguridad a los vecinos de las cinco comarcas", añadió.

Por su parte, la gerente del Consorci de Residus V5, Irene Bresó, explicó que la buena situación económica "permite planificar las inversiones con garantías y ampliar programas que ya están ofreciendo resultados positivos”. "Impulsar la educación ambiental y el compostaje local es una decisión estratégica para el futuro del Consorci. Cada tonelada de residuos que se separa correctamente en origen o se composta en el propio municipio es una tonelada menos que debe transportarse y tratarse, con el consiguiente ahorro económico y ambiental. Apostar por estas herramientas significa avanzar hacia una economía circular, mejorar los índices de reciclaje y contribuir a proteger los recursos económicos tanto del Consorci como de los 93 municipios que lo integran", señaló.

Ayudas para los ayuntamientos y el compostaje

Del total de la convocatoria aprobada, 170.000 euros se destinarán a subvenciones para ayuntamientos, mancomunidades y entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de desarrollar campañas de sensibilización, educación ambiental y divulgación. Las ayudas oscilarán entre 1.000 y 6.000 euros, en función de la puntuación obtenida por cada proyecto. Otros 70.000 euros se dedicarán al impulso de nuevas áreas de compostaje comunitario promovidas por el Consorci. Estas subvenciones, con importes de entre 3.000 y 8.000 euros, permitirán ampliar la red existente y favorecer que una parte importante de los biorresiduos pueda transformarse en compost de calidad sin necesidad de ser trasladada para su tratamiento.

La Cuenta General aprobada por la asamblea también pone de manifiesto la fortaleza económica del Consorci. Durante el ejercicio se alcanzó un 90% de ejecución del presupuesto de ingresos y un 81 % de ejecución del presupuesto de gastos, mientras que el pago de las obligaciones reconocidas se realizó al 100 %. Asimismo, los ingresos permitieron cubrir el 113,74 % del coste del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos, reforzando la sostenibilidad financiera de la entidad.

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Durante la sesión también se informó del estado de las futuras infraestructuras de tratamiento. La presidencia y la gerencia explicaron que el Consorci continúa recabando informes técnicos y jurídicos para analizar las distintas alternativas antes de adoptar una decisión definitiva. En este proceso, el presidente reiteró que cualquier actuación estratégica se abordará desde el consenso y no desde la imposición. "Aunque el equipo de gobierno dispone de mayoría absoluta, no vamos a utilizarla para imponer decisiones. El consenso es una seña de identidad de este Consorci y queremos que siga siéndolo", explicó Cabanes. La asamblea concluyó con la aprobación por unanimidad de todos los puntos del orden del día, una circunstancia que Cabanes quiso destacar como ejemplo del camino que debe seguir el organismo. "Debemos intentar que esto siga siendo así. En el tratamiento de los residuos no deberían existir discrepancias ni colores políticos, sino la voluntad compartida de ofrecer el mejor servicio posible a los ciudadanos", concluyó el presidente.