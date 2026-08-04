La Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés suman 411 parados más al inicio del mes de agosto

El paro ha vuelto a subir al inicio del mes de agosto en las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés, una tendencia que se viene cumpliendo de forma cíclica y estacionalmente. El fin de contratos estivales, el frenazo en la educación o la industria son algunas de las causas de este escenario económico. Concretamente las tres comarcas han sumado 411 nuevos desempleados a finales del mes de julio.

Así, las últimas cifras publicadas por Labora confirman que el paro registrado en el mes de julio de 2026 en la Costera, se ha situado en 4059 personas. Dicha cifra avala que hay 173 parados registrados más que en el mes anterior y 75 menos que en el 2025, lo que supone un incremento mensual del 4’45% y una disminución interanual del 1’81%.

En la Vall d’Albaida el paro registrado en julio de 2026 es de 4682 parados, es decir, hay 226 parados más que en el mes anterior y 8 menos que en el 2025, es decir un incremento mensual del 5’07% y un descenso anual del 0’17%. En la Canal de Navarrés hay 768 parados registrados en el mes de julio de 2026, por tanto, hay 12 parados más que en el mes anterior y un descenso interanual del 0’92%.

Contratación

Por otra parte, en la Costera se han registrado 1412 contratos, lo que ha supuesto 36 contratos más que en el 2025 es decir un 2’62 % de incremento.

Por géneros, en la Costera 623 contratos, el 44’12%, se han realizado a mujeres y 789, el 55’88%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 486 contratos y la contratación temporal es de 919 contratos, lo que significa un 34’42% y 65’08% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 58’92% y el 41’08% los de tiempo parcial.

En la Vall d’Albaida se han registrado 2145 contratos, lo que ha supuesto 64 contrato más que en el 2025 es decir un 3’08% de aumento interanual. Por géneros, en la Vall 995 contratos, el 46’39%, se han realizado a mujeres y 1150, el 53’61%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 884 contratos y la contratación temporal es de 1249 contratos, lo que significa un 41’21% y 58’23% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 56’83% y el 43’17% los de tiempo parcial.

En la Canal de Navarrés se han registrado 745 contratos, lo que ha supuesto 13 contratos más que en el 2025 es decir un 1’78% de aumento interanual. Por géneros, 347 contratos, el 46’58%, se han realizado a mujeres y 398, el 53’42%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 159 contratos y la contratación temporal es de 586 contratos, lo que significa un 21’34% y 78’66% respectivamente.

Para Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, "en julio sigue aumentando el paro, como es habitual en este mes, pero siguen habiendo menos parados que en el mismo mes del año pasado, dinámica que se lleva arrastrando desde el 2008 por tanto cada vez hay menos parados". A su vez, el portavoz sindical recuerda que " los contratos indefinidos mantienen un peso importante, suponiendo el 34’42% en la Costera, el 41’21% en la Vall y el 21’34% en la Canal del total de contratos firmados en julio, un porcentaje muy superior al que representaban antes de la reforma laboral".

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"Debemos estar alertas y relanzar la economía de la comarca, para ello es necesario impulsar las reformas pendientes y avanzar hacia un modelo productivo basado en el empleo de calidad, mejores salarios, una mayor productividad y una reducción de la jornad. La consolidación de un mercado de trabajo de mayor calidad exige también avanzar en aquellas reformas dirigidas a reforzar la protección de las personas trabajadoras. En este sentido, resulta prioritario abordar la regulación del despido para garantizar una protección efectiva frente al despido improcedente, adecuando la normativa española a los estándares de la Carta Social Europea, que exigen una reparación adecuada para las personas afectadas", apostilla.