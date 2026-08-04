Detienen a una mujer por herir con un arma blanca a su expareja en Ontinyent
La arrestada tiene 26 años de edad y el varón tuvo que ser transportado al hospital por la Policía
Todo apunta a una agresión ocasionada por un desencuentro sentimental. Una mujer de 26 años de edad fue ayer detenida en Ontinyent tras herir con un arma blanca a un hombre de la misma edad, que había sido su pareja. El incidente tuvo lugar sobre las siete de la tarde en la calle L'Ereta. Ambos -agresora y agredido- son de nacionalidad española y la mujer fue detenida por un delito de lesiones en la vía pública. El hombre fue transportado al hospital por la Policía y atendido por las heridas en el antebrazo, requiriendo puntos.
Hasta el lugar de los hechos acudieron efectivos de la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), cuyos agentes se hicieron cargo de la investigación para dirimir las causas de lo sucedido. Al parecer, la mujer había adquirido antes el cuchillo empleado para la agresión en un establecimiento de la capital de la Vall d'Albaida. Testigos presenciales apuntan a que el varón dejó un reguero de sangre debido a las heridas sufridas. A su vez, también comentan que la detenida no estaba sola en el momento del arresto, encontrándose con otras dos mujeres.
De momento, se desconocen las causas del episodio, aunque todos los indicios apuntan a un problema personal que pudo haber ocasionado una tragedia mayor.
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