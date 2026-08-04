"Han sido dos incendios a la misma hora y con pocos días de diferencia en Moixent: las casualidades no existen"

Domingo 2 de agosto. Mediodía. Un incendio forestal declarado en el término municipal de Moixent obliga a cortar la carretera CV-589 por el humo generado. El viento no ayuda. La Comunitat Valenciana está en nivel de preemergencia por riesgo extremo de incendios forestales (Nivel 3 del plan Previfoc) en todo el territorio. Lo vivido en la Vall d’Uxó y otras zonas de España -como Madrid- causa que las primeras alarmas se enciendan de forma acelerada.

Redacción Levante-EMV

La rápida intervención de los servicios de Emergencia -fueron movilizados hasta tres medios aéreos- ayuda a perimetrar el foco y darlo por controlado horas después. Las imágenes compartidas por el Ayuntamiento la localidad de la comarca de la Costera y los vecinos confirman que grupos de residentes -y bomberos voluntarios- también participaron en la extinción de las llamas.

Ahora, 48 horas después, se están analizando las causas de lo ocurrido. Los investigadores deben dirimir el origen. En muchas ocasiones, sus conclusiones no se hacen públicas. En otras, sí se da con el causante. En cualquier caso, siempre se apuesta por la cautela. Aunque lo que nadie quiere es que se repitan estos episodios.

Los vecinos de Moixent ayudaron en la extinción de incendio. / Aj. Moixent

Y desde el consistorio de la localidad de Costera han pedido a los vecinos y visitantes que estén atentos ante «cualquier situación sospechosa» dados los indicios que apuntan a que el foco «fue provocado». Así lo confirmó ayer a Levante-EMV Guillermo Jorques, alcalde de Moixent: «Hablamos de situaciones en las que todas las informaciones se deben tratar con cuidado máximo. Pero no se pueden esconder las cosas. Hay indicios que apuntan a que se trató de un siniestro causado por la mano del hombre. El viernes hubo otro conato en la misma zona, en un punto situado a 200 metros de distancia, aunque no fue a más y se quemó mucho menos territorio, de ahí que no se publicara nada. Las casualidades no existen».

Publicación compartida en la red social Facebook por el Ayuntamiento de Moixent. / Levante-EMV

«Hablando un poco mal, es un tema que puede tocar las narices, ya que podríamos aventurar que hay alguien por ahí causando estos escenarios. Hay testigos que dicen que han podido ver a una persona salir de los puntos donde se declaró el fuego minutos antes de que pasaran estas cosas. Y miembros de los cuerpos de seguridad comentan que no fue cosa de un cigarrillo, sino una ‘mecherada’», prosiguió el primer edil.

«Todo se está investigando. El viernes un conato afectó a una zona de maleza y luego el domingo pasó lo que pasó. Esta vez ha sido en la zona de la Solana, pero también tuvimos uno en la zona de la Ermita en su momento que parecía intencionado. El incendio del domingo se registró en un camino muy poco transitado, que no está ni asfaltado. Hacía mucho aire. Si el helicóptero tarda 10 minutos más se podría haber liado gorda», finalizó el alcalde de Moixent.

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No es nuevo que un alcalde alce la voz sobre una repetición de incendios. En 2025, Vicent Torregrosa (Barxeta) también alertó sobre una sucesión de siniestro s con características similares.