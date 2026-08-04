Imponen 27 multas por consumo de alcohol y drogas en 6 meses en Ontinyent

Es una lacra contra las que las administraciones llevan trabajando desde hace años, con campañas específicas que alertan de los riesgos derivados de su consumo. Y los datos avalan algunos resultados, aunque aún queda mucho camino por recorrer. La Policía Local ha impuesto en los primeros seis meses del año un total de 27 sanciones por consumo de alcohol y drogas en Ontinyent. El dato fue ayer tratado en la reunión de la Junta de Seguridad que tuvo lugar en el Ayuntamiento. Así, se han registrado un total de ocho delitos y 19 infracciones. La diferencia estriba en el porcentaje de alcohol detectado. En el primer caso, se superaron los 0,60 mg/l de aire espirado y en el segundo los 0,25. En los datos no se especifica las otras sustancias ilegales detectadas. Cabe resaltar que la cifra ha bajado respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se acumularon en la capital de la Vall d’Albaida 45 episodios de este tipo: diez delitos y 35 infracciones por consumo de alcohol y drogas.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, presidió la cita, que sirvió para coordinar los dispositivos especiales para las fiestas de Moros y Cristianos en la ciudad y también hacer un repaso de las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el primer semestre del año. Desde el Ayuntamiento realizan un balance positivo: «Se ratifican los datos del Ministerio del Interior correspondientes al último balance anual de criminalidad, que situaban la ciudad como la localidad de más de 20.000 habitantes con el índice de criminalidad más bajo de toda la Comunitat Valenciana (26,86 infracciones penales por cada mil habitantes, frente a las 55 de la provincia de València, 53,9 de la Comunidad Valenciana, y 50,3 de la media estatal)», exponen.

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En el encuentro también participaron los regidores Juan Pablo Úbeda (Seguridad Ciudadana), Àngels Muñoz (Feria y Fiestas) y Paula Soler (Política para las Personas) así como miembros y representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Desde el consistorio exponen que «la Guardia Civil explicaba que en el primer semestre los robos en viviendas en el diseminado han bajado un 42%; mientras que la Policía Nacional destacaba que la efectividad policial ha subido, la comisión de delitos y los robos en domicilios han bajado, siente único dato negativo destacable el aumento de las estafas informáticas y los pagos fraudulentos con tarjeta bancaria. La Policía Nacional también ponía en valor la realización de 64 charlas para escolares, 2 para mayores y 4 reuniones con colectivos ciudadanos», apuntan. En cuanto a datos concretos de la Policía Local, «en el período de enero a junio de 2026 esta llevó a cabo un total de 4.736 intervenciones, repartidas entre actuaciones en tráfico (43%), Seguridad (19%), Policía Administrativa (17%), atenciones sanitarias (9%), incidencias a la vía pública (8%) y accidentes de tráfico (4%)». «Por otro lado, la cooperación entre Policía Nacional y Policía Local se ha plasmado en un total de 67 operaciones conjuntas. Igualmente, se hacía seguimiento del cumplimiento del protocolo contra la violencia de género, y se hablaba del dispositivo especial para las fiestas de Moros y Cristianos, que incluirá el despliegue regular de la unidad de drones de la Policía Local, más patrullas por la tarde y noche por parte de la Guardia Civil y más patrullas peatonales de la Policía Nacional (que ha pedido refuerzos a la Brigada Provincial de València), así como más controles conjuntos con la Policía Local», apostillan las fuentes municipales consultadas.