Iván Martí reivindica la ciencia hecha desde València y anima a descubrir el universo en la Star Party de Alfarrasí

La primera imagen de un agujero negro, presentada al mundo el 10 de abril de 2019, marcó un antes y un después en la historia de la astronomía. Fue en aquel momento donde millones de personas contemplaron por primera vez la imagen de un agujero negro. Aquella fotografía anaranjada, difusa y aparentemente sencilla se convirtió de inmediato en uno de los iconos científicos del siglo XXI. Detrás de aquel logro científico se encontraba un equipo internacional de más de doscientos investigadores, entre ellos el astrónomo de Alfarrasí Iván Martí Vidal, cuya contribución al desarrollo de técnicas de calibración y polarización resultó decisiva para hacer posible el proyecto.

Ivan Martí en una charla de la Universitat de València. / Levante-EMV

El astrónomo subraya la importancia de acercar la ciencia a la ciudadanía mediante actividades divulgativas y, por ello, participará en la Star Party de Alfarrasí, que se desarrollará el próximo domingo, 9 de agosto, a las 23 horas. Previamente, a las 18:30 horas, tendrá lugar una charla sobre el universo en la Casa de la Cultura. Se trata de una jornada de observación y divulgación astronómica organizada en su localidad natal, donde ofrecerá una charla sobre el universo, la evolución de las estrellas y los agujeros negros, además de participar en una observación del cielo nocturno. La iniciativa, cuya primera edición se celebró el pasado año como experiencia piloto, busca consolidarse como una cita anual para acercar la astronomía al público y preparar a los aficionados ante el eclipse solar total que cruzará España el 12 de agosto.

Iván Martí trabaja en el Event Horizon Telescope. Siete años después de la fotografía histórica del agujero negro, el astrónomo de Alfarrasí continúa trabajando en el Event Horizon Telescope, convencido de que aquella imagen fue únicamente el comienzo. «La fotografía del agujero negro no era el final del proyecto. Era apenas el principio», afirmaba en la entrevista que le realizó este periódico el pasado mes de julio. El objetivo ahora es comprender mejor cómo evolucionan estos objetos, cómo se comportan sus campos magnéticos y cómo interactúan con la materia que los rodea. El investigador insiste en que el éxito del proyecto fue el resultado de una colaboración internacional sin precedentes y rechaza cualquier visión individualista de aquel hito científico. «Había que desconfiar incluso de nuestro propio trabajo», recuerda al explicar el largo proceso de comprobación que permitió verificar que la imagen obtenida correspondía realmente al entorno del agujero negro y no a un error de los algoritmos utilizados.

Investigación en la UV

Tras desarrollar buena parte de su carrera en instituciones de referencia como el Instituto Max Planck de Radioastronomía y el Observatorio Espacial de Onsala (Suecia), Martí Vidal regresó a la Universitat de València para continuar investigando desde España sin abandonar las grandes colaboraciones internacionales. Defiende la movilidad de los científicos, pero considera imprescindible crear las condiciones necesarias para que el talento pueda volver y fortalecer el sistema científico español.

Como profesor universitario, sostiene que la misión de un investigador no consiste únicamente en generar conocimiento, sino también en formar a nuevas generaciones de científicos con pensamiento crítico. «La ciencia no consiste en memorizar respuestas; consiste en formular buenas preguntas», afirma. También reivindica el valor del error como parte del proceso investigador y recuerda que detrás de cada gran descubrimiento hay años de trabajo silencioso que rara vez trascienden a la opinión pública.

Respecto a la irrupción de la inteligencia artificial, Martí Vidal mantiene una visión optimista, aunque prudente. Considera que será una herramienta imprescindible para analizar el enorme volumen de datos que generan los nuevos radiotelescopios, pero advierte de que no puede sustituir la creatividad ni el razonamiento científico. «La inteligencia artificial puede ayudar a encontrar respuestas, pero todavía necesita que alguien formule las preguntas adecuadas», señala.

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Para Martí Vidal, despertar la curiosidad de los más jóvenes es tan importante como desarrollar nuevas tecnologías para explorar el universo. No es casual que, al recordar el origen de su vocación científica, vuelva siempre a la misma idea: un profesor que le prestó libros de experimentos y le enseñó que la ciencia empieza mucho antes de llegar a un laboratorio, cuando alguien decide hacerse preguntas sobre el mundo que le rodea observando, en su caso, el cielo estival de Alfarrasí en los veranos de su niñez.