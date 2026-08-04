Ontinyent adjudica por 3,47 millones de euros la construcción de 12 viviendas en la Vila

El Ayuntamiento de Ontinyent ha adjudicado a la empresa valenciana Construcciones, Rehabilitaciones, Instalaciones y Mantenimientos SA (CRIMSA) las obras del “Proyecto de Viviendas en la UE-6 de PERI del conjunto histórico de La Vila de Ontinyent”, una actuación que permitirá la construcción de 12 nuevas viviendas en el barrio de La Vila, con garajes y locales en planta baja, así como la adecuación urbana de la vía y los accesos hasta el edificio. El contrato ha sido adjudicado por un importe de 3.471.619,82 euros, IVA incluido, y está previsto que las obras empiecen durante el último cuatrimestre de este año.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacaba que “esta actuación es un ejemplo claro de la apuesta que está haciendo el gobierno de Ontinyent por la vivienda y, al mismo tiempo, para recuperar y revitalizar espacios de nuestro centro histórico que tienen un enorme potencial”. En este sentido, señalaba que “son 12 nuevas viviendas que darán más vida a La Vila, generar nuevas oportunidades para las familias y para la proyección del barrio”.

Por su parte, el regidor de Territorio, Óscar Borrell, recordaba que esta actuación “tiene su origen en la sentencia vinculada al antiguo Instituto Valenciano de la Vivienda, y nos permite dar una respuesta que va más allá del cumplimiento de una obligación, porque convierte una situación que durante años ha estado pendiente de resolver en una oportunidad para generar vivienda y, al mismo tiempo, recuperar y revitalizar una parte muy importante de nuestro patrimonio urbano”. El regidor de Territorio destacaba también que la actuación “supone una inversión muy importante, de 3,47 millones de euros, en una zona que necesita continuar recibiendo impulsos para consolidar su recuperación”, y apuntaba que “el objetivo es que estas nuevas viviendas contribuyan a hacer de La Vila un barrio más vivo, con más actividad y con nuevas oportunidades para las personas que quieran establecer su proyecto de vida”. El inicio de los trabajos está previsto para el último cuatrimestre de 2026, de forma que, una vez completados los trámites previos correspondientes, las obras puedan empezar antes de finalizar el año.

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CRIMSA es una empresa valenciana con capital humano de Ontinyent, que cuenta con experiencia reciente en diferentes actuaciones desarrolladas en la ciudad, entre ellas las obras de construcción de la nueva Residencia de Mayores La Beneficencia, así como las intervenciones de reforma y rehabilitación de la Ermita de Santa Anna y del colegio Santa Maria. Esta misma empresa ha resultado también adjudicataria de las obras del “Proyecto de consolidación de muros y medianeras, y adecuación de solares en la calle Muralla 1-Trinidad 52”, una actuación que el Ayuntamiento de Ontinyent ejecutará de manera subsidiaria en esta zona. El contrato ha sido adjudicado por un importe de 62.799 euros, IVA incluido, y permitirá actuar sobre un ámbito situado también al conjunto histórico de la ciudad, con una intervención orientada a mejorar las condiciones de seguridad y conservación de los elementos existentes y adecuar los solares correspondientes.