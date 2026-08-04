El Plan Especial del Casco Antiguo de Xàtiva eleva hasta los 668 los elementos catalogados

El Ayuntamiento de Xàtiva continúa avanzando en la redacción del Plan Especial de Protección del Casco Antiguo (PEP), "un documento estratégico que reforzará la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad", según apuntan desde el consistorio.

Así, desde el equipo de gobierno han explicado hoy que "en materia de patrimonio protegido, el nuevo catálogo incorpora todos los Bienes de Interés Cultural (BIC) declarados individualmente, así como los escudos heráldicos de piedra, que cuentan con declaración genérica. Del mismo modo, se incluyen los Bienes de Relevancia Local (BRL) inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, además de las hornacinas y los retablos cerámicos, también protegidos mediante declaración genérica".

"Asimismo, el Plan Especial propone la declaración de nuevos Bienes de Relevancia Local con el objetivo de ampliar la protección del patrimonio setabense. Entre ellos destacan el Almodí; el edificio de la Casa de l'Ensenyança; la portada y fachada de la Trinitat-Archivo Histórico Municipal; la Casa Llaudes-Guardamino; la Casa dels Faios; los restos del ninfeo romano; los restos de los baños árabes del Raval; el conjunto de palacios de la calle Moncada y su entorno; el conjunto de edificios de la Plaza del Mercado; y el conjunto de fuentes de los barrios históricos, formado por 18 fuentes y un lavadero, que complementa las ya protegidas dentro del BIC del Canal de Bellús", prosiguen.

Las mismas fuentes matizan que "los criterios de catalogación han priorizado los edificios que estructuran los principales ejes urbanos, calles y plazas históricas del conjunto monumental, debido a su relevancia funcional, patrimonial y paisajística en la configuración del espacio público tradicional. Del mismo modo, también se han incorporado numerosos ejemplos de arquitectura popular y residencial tradicional, especialmente en las zonas altas de la ciudad, donde se conservan valores originales de implantación, volumetría, composición y homogeneidad tipológica".

"Como resultado de este trabajo, el apartado de patrimonio cultural del Plan Especial cataloga un total de 688 elementos con protección general, integral o parcial. De ellos, 578 corresponden a edificios, mientras que el resto incluye fuentes, escudos heráldicos, hornacinas y retablos cerámicos. Además, 91 edificios presentan valores etnológicos específicos que también quedarán incorporados como elementos protegidos", exponen.

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"Con esta ampliación del catálogo, el Plan Especial de Protección del Casco Antiguo refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Xàtiva con la preservación de uno de los conjuntos históricos más importantes de la Comunitat Valenciana, garantizando la protección de sus valores patrimoniales y favoreciendo su conservación y transmisión a las futuras generaciones", apostillan.