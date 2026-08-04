PP y equipo de gobierno se enzarzan en Xàtiva por la gestión de los contenedores en Corts Valencianes

El Partido Popular de Xàtiva y el equipo de gobierno se han enzarzado hoy por la gestión de los contenedores en la zona de les Cortes Valencianes. Así, desde el PP exponen que "han acudido a la avenida de les Corts Valencianes, en la zona noroeste de la ciudad, tras recibir la llamada de un grupo de vecinos que denuncia los malos olores y los problemas provocados por la instalación de contenedores en superficie frente a sus viviendas".

"Los residentes aseguran sentirse ignorados por Roger Cerdà y por el PSOE de Xàtiva, pese a haber trasladado el deterioro de la situación y las molestias que soportan diariamente", prosiguen desde la formación conservadora. El portavoz del Partido Popular de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha explicado que “hemos acudido porque los vecinos nos han pedido ayuda. Tienen los contenedores prácticamente en la puerta de casa y, especialmente con las altas temperaturas, el olor es tan fuerte que no pueden ni abrir las ventanas”. "La situación resulta especialmente preocupante porque en esta zona se están habilitando cada vez más bajos comerciales como viviendas. Esto provoca que numerosas familias tengan sus dormitorios, salones y ventanas a escasos metros de los contenedores y sufran directamente los olores, la suciedad y el ruido generado durante su utilización y recogida", exponen las mismas fuentes.

“Estamos hablando de personas que viven a pie de calle y que tienen que soportar todos los días los residuos frente a sus ventanas. No es razonable ni digno que no puedan ventilar su propia casa por el mal olor”, ha señalado Sanchis.

Desde el PP recuerdan que "los contenedores subterráneos fueron una solución implantada durante los gobiernos del Partido Popular para reducir el impacto visual de los residuos, liberar espacio en superficie y mejorar la integración de los puntos de recogida en la ciudad. Sin embargo, el Gobierno municipal del PSOE ha eliminado este sistema en distintos puntos y lo ha sustituido por grandes contenedores a pie de calle. En Corts Valencianes, esta decisión ha supuesto además la ocupación de plazas de aparcamiento y la concentración de residuos junto a las fachadas de las viviendas".

“Antes los residuos estaban bajo tierra y el espacio público quedaba mucho más ordenado. Roger Cerdà ha eliminado una solución que funcionaba para colocar contenedores en superficie, quitar aparcamientos y trasladar el problema directamente a la puerta de los vecinos”, ha denunciado el portavoz popular.

Sanchis ha reclamado al Ayuntamiento que "escuche a los afectados, revise inmediatamente la ubicación de los contenedores y estudie una solución que garantice la recogida de residuos sin perjudicar la calidad de vida de los residentes".

Manipulación de la información

Las acusaciones vertidas por los populares han sido contestadas por el equipo de gobierno. Así, desde el consistorio exponen que "Marco A. Sanchis vuelve a faltar a la verdad y a tratar de manipular a la opinión pública. En estos momentos, en toda la avenida Corts Valencianes sólo hay una isla de contenedores y ésta se encuentra situada frente a un solar. Pero es que en esa zona de la ciudad también hay islas de contenedores en las calles Pare Batllori y Música Nova, donde existen dos islas de contenedores situadas frente a las plantas bajas en las que actualmente se están construyendo viviendas y, obviamente, a día de hoy no vive absolutamente nadie. Por tanto, mientras no resida nadie, los contenedores están perfectamente ubicados. En el momento en que haya vecinos viviendo allí, se procederá a realizar el cambio correspondiente".

"El Ayuntamiento atiende todas las quejas del vecindario, trabaja para minimizar las molestias ocasionadas por los contenedores de recogida y lleva a cabo una intensa labor pedagógica con el fin de concienciar a la población sobre el uso tanto de los contenedores como de los servicios incluidos en el nuevo contrato de residuos (recogida de enseres, ecoparques móviles, recogida de poda, etc.)", comentan las mismas fuentes.

"El PP, como siempre, vuelve a faltar a la verdad, ya que el Ayuntamiento atiende todas las reclamaciones de los vecinos por cualquiera de las vías habilitadas (presencial, Línea Verde, registro de entrada, etc.). El PP omite deliberadamente que su sistema de contenedores enterrados ha sido un absoluto fracaso debido a los continuos problemas que ha generado (averías irreparables, bloqueo de los elevadores, falta de recambios e inundaciones). Este mal funcionamiento es el que ha llevado a suprimir y eliminar todos los contenedores enterrados de la ciudad, de acuerdo con las recomendaciones técnicas", argumentan.

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La concejala de Gestión de Residuos, María Beltrán, ha manifestado: «entiendo perfectamente que cualquier vecino o vecina que tenga una incidencia con los contenedores quiera una solución, y eso es precisamente lo que hace este ayuntamiento: escuchar, atender las reclamaciones y estudiar cada caso para reducir al máximo las molestias. Lo que sorprende es que el Partido Popular quiera reescribir la historia. Los contenedores soterrados que implantaron generaron continuos problemas de funcionamiento, averías, inundaciones y unos costes de mantenimiento muy elevados. Nosotros no negamos que pueda haber incidencias puntuales, porque cualquier servicio de estas dimensiones las tiene. La diferencia es que las afrontamos, las atendemos y seguimos trabajando para mejorar el servicio, al mismo tiempo que fomentamos un uso responsable de todas las prestaciones que ofrece el nuevo contrato de residuos. Lo que no haremos es utilizar las preocupaciones del vecindario para sacar rédito político».