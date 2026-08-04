Vallada acondicionará el acceso a la población con 1,1 millones de euros

Vallada mejorará el acceso a la población por la carretera CV-649. La Diputació de València ha licitado por 1.131.774 de euros las obras que permitirán completar el itinerario ciclopeatonal entre el núcleo urbano y la estación de ferrocarril, así como adecuar la entrada al pueblo. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 8 meses y las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 14 de septiembre.

Tramo de la vía a su paso por debajo de las vías del tren por donde discurrirá el carril ciclopeatonal. / Levante-EMV

La actuación contempla habilitar el carril ciclopeatonal en un tramo de 2,40 kilómetros, entre el núcleo urbano de Vallada y la estación de ferrocarril, en la carretera CV-649. El itinerario ciclopeatonal cuenta con algunos tramos ya construidos, que ahora se adecuarán, y se creará en los tramos donde no está habilitado. El ancho de este recorrido verde será de 3 metros, salvo en algunos tramos que, ante las dimensiones del espacio existente, será de 2,40 metros. Para construir esta calzada ciclopeatonal se reducirá el espacio de la carretera. La CV-649 enlaza el casco urbano de Vallada y la estación de tren y, en su recorrido, cuenta con glorietas, tramos con arcenes reducidos y aceras a ambos lados de la vía. La carretera también atraviesa dos puentes sobre el río Cànyoles y circula por debajo de la línea de ferrocarril en un punto del trazado. La actuación prevista contempla actuar también sobre estos puntos para ejecutar el proyecto.

El itinerario ciclopeatonal comienza en la salida del núcleo urbano de la población, en la intersección de la avenida dels Molinets y la calle José Pelejero Ferrer. En este tramo inicial, en los 80 primeros metros, la acera existente en el margen oeste de la carretera se ampliará hasta los 3 metros de anchura y se reducirá ligeramente la calzada de la carretera, según detalla la memoria del proyecto. En los 190 metros siguientes, el carril ciclopeatonal discurre sobre el paseo existente, con un ancho de 5,50 metros. En este tramo, la obra se centrará en la redistribución de la sección transversal de la carretera, con la reducción del ancho de los carriles y el aumento de la anchura de los arcenes. El firme de la calzada se reforzará. En el siguiente tramo de la vía verde se ampliará la plataforma hasta los 3 metros, desplazando el eje de la carretera, describe el documento de la actuación.

Calzada de la carretera con cuneta en el vial de acceso a la estación de ferrocarril de Vallada. / Levante-EMV

En el primer puente sobre el río Cànyoles que atraviesa la vía se ejecutará una estructura en voladizo sobre un terraplén entre muros ya existente. Tras sobrepasar las estructuras sobre el río, el recorrido ciclopeatonal cruzará la carretera, en la glorieta de acceso al polígono Antigua Estación, para discurrir por el margen sureste de la carretera, donde ya existe la vía ciclopeatonal, que será adecuada, ya que el trazado presenta deficiencias, con la calzada deteriorada en algunos puntos, que serán reparados. Sobre este margen sureste, el carril bici discurrirá en unos 1.300 metros, hasta alcanzar la rotonda junto a la línea ferroviaria, donde se volverá a cambiar de margen, ya que el paso inferior de la vía férrea solo dispone de espacio en el lado oeste, detalla la memoria del proyecto. En este punto se sustituirá una rampa existente por otra accesible, reduciendo la pendiente. El recorrido cruzará bajo la línea del tren y continuará el itinerario existente en la glorieta y el vial de acceso a la estación.

Las obras de adecuación de la CV-649 y el itinerario ciclopeatonal entre el núcleo urbano de Vallada y la estación de tren incluyen también actuaciones complementarias, como la ejecución de bordillos y pavimentos de acera, la adaptación del drenaje con nuevos imbornales y conducciones, la implantación de señalización y defensas y la instalación de alumbrado público con luminarias solares en los primeros 50 metros y en los últimos 280 metros del itinerario ciclopeatonal, entre la glorieta de la línea ferroviaria y la estación. Además, la actuación también contempla la ejecución de trabajos de integración paisajística, mediante la siembra de césped y la plantación de árboles en determinados tramos del recorrido.

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La Diputació de València ha sacado a concurso las obras y el plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 14 de septiembre. Los trabajos, una vez adjudicada la actuación, podrían iniciarse antes de que finalice este año.