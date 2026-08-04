Xàtiva y Kazanlak formalizan su hermanamiento para impulsar la cooperación internacional y la promoción turística

Xàtiva y la ciudad búlgara de Kazanlak han dado un nuevo paso en sus relaciones institucionales después de que el Consejo Municipal de Kazanlak haya aprobado la firma de un Memorando de Entendimiento y Cooperación entre ambos municipios, documento que establecerá oficialmente el inicio de las relaciones de colaboración y permitirá formalizar el futuro hermanamiento. De este modo, Kazanlak contará con su primera ciudad hermanada en el Reino de España, mientras que para Xàtiva supondrá también su primer hermanamiento con una ciudad extranjera.

Firma del acuerdo con Kazanlak en la visita de la alcaldesa de la ciudad búlgara a Xàtiva, meses atrás. / Ajuntament Xàtiva

La decisión culmina un proceso iniciado en 2025, cuando una delegación institucional encabezada por la alcaldesa de Kazanlak, Galina Stoyanova, visitó Xàtiva y ambas ciudades firmaron una declaración conjunta de intenciones para desarrollar una futura cooperación. Posteriormente, una delegación del Ayuntamiento de Xàtiva participó este año en la Fiesta de la Rosa de Kazanlak y ambas administraciones han continuado trabajando conjuntamente en la definición del Memorando de Entendimiento y Cooperación, que ahora ha recibido el visto bueno del Consejo Municipal de la ciudad búlgara.

El hermanamiento sienta las bases para desarrollar proyectos conjuntos en ámbitos como la cultura, la educación, el turismo, el deporte, la economía o la participación en programas europeos, además de favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre ambos municipios.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha señalado que «éste es un momento histórico para nuestra ciudad, ya que se trata del primer hermanamiento internacional que firma Xàtiva. Abrimos una nueva etapa de colaboración con una ciudad europea con la que compartimos una firme apuesta por la cultura, el patrimonio y las tradiciones como motores de desarrollo». Cerdà ha destacado además la importancia que tendrá este acuerdo para la proyección exterior de la ciudad. «Este hermanamiento contribuirá a dar a conocer Xàtiva en el ámbito internacional, reforzando nuestra promoción turística y generando nuevas oportunidades de colaboración tanto a nivel institucional como económico y cultural».

Promoción internacional

El alcalde ha puesto el acento en la estrecha relación existente entre la Fira d’Agost de Xàtiva y la Fiesta de la Rosa de Kazanlak, dos acontecimientos que constituyen las principales celebraciones de ambas ciudades. «La conexión entre estas dos fiestas permitirá impulsar acciones conjuntas de promoción internacional y reforzar la candidatura de la Fira d’Agost para obtener la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Compartimos una manera de entender las fiestas populares como un elemento de identidad, cohesión social y atracción turística, y este hermanamiento contribuirá a proyectarlas mucho más allá de nuestras fronteras».

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Kazanlak es una de las principales ciudades del centro de Bulgaria y es conocida internacionalmente por la Fiesta de la Rosa, una celebración vinculada al cultivo de la rosa oleaginosa que constituye uno de los principales atractivos turísticos del país. La colaboración entre ambas ciudades abrirá nuevas oportunidades para estrechar lazos y fortalecer la proyección internacional de Xàtiva. La comunidad búlgara constituye uno de los colectivos internacionales con mayor presencia en Xàtiva. Se estima que en la comarca de la Costera residen alrededor de 6.000 personas de origen búlgaro, de las cuales más del 10 % están empadronadas en la capital comarcal, lo que supone una población superior a las 600 personas. Esta realidad refleja los estrechos vínculos sociales y culturales que la ciudad mantiene desde hace años con la comunidad búlgara, plenamente integrada y con una destacada contribución a la vida económica, social y cultural del municipio.