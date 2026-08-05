Cierra en Xàtiva la cadena que lanzó el gancho de «muebles a un euro»

Los productos, prácticamente, se han acabado en pocos días de ofertas muy agresivas. La tienda que la cadena Embargos a lo Bestia abrió en Xàtiva en 2024 bajará la persiana el próximo sábado 8 de agosto. La situación se enmarca en un cierre generalizado de los 27 establecimientos que hay en territorio nacional. Desde el pasado 1 de agosto, los muebles están a la venta con un descuento del 70 % y casi todas las existencias se han vendido ya. Solamente hace falta acercarse al local para ver que solo hay a la venta algún que otro producto de mobiliario suelto, además de artículos para los más pequeños y algunos objetos de baño. A un precio bastante asequible, eso sí.

En las redes sociales de la firma han publicado estos días varias informaciones aludiendo al movimiento empresarial, aunque no se desgranan los motivos que han llevado al cierre generalizado. «Embargosalobestia se despide próximamente... por eso te traemos una sorpresa más!... Desde el 1 de agosto ponemos todos los productos de la tienda con un 70% de descuento ¡Sí, sí, todos los productos!... Incluido el mobiliario de diseño. Eso sí...¡Date prisa! Ya solo quedan las últimas unidades a este precio y esta oferta solo está disponible en nuestras tiendas físicas... ¡No dejes escapar el mayor chollazo del verano! Encuentra tu tienda más cercana aquí», reza un reciente anuncio publicado en su perfil oficial en Facebook, que está acompañado por un vídeo de una tienda con bastante material. No es la emplazada en Xàtiva.

De hecho, el negocio ubicado en la capital de la Costera fue el 27º que abrían en España, siendo el último anunciado. Aunque se desconocen los motivos, todo apunta a un aumento de los gastos debido a la inflación como uno de los desencadenantes. Por el momento, en el establecimiento setabense aún trabajan algunos operarios, que ayer explicaron a Levante-EMV que «la tienda de Xàtiva sí funcionaba bien».

Grandes colas

Fue en junio de 2024 cuando la cadena anunció la apertura de su negocio en suelo setabense con una agresiva campaña centrada en la oferta de muebles «a un euro». La situación llegó a generar grandes colas en una de las entradas y salidas de la ciudad. Desde Embargos a lo Bestia llegaron a definir la apertura en Xàtiva «como la más exitosa de la historia de la cadena», apuntando que más de 4.500 personas pasaron los la tienda durante aquel día. Luego, también se han coordinado en el local otras iniciativas comerciales, como las «subastas» sin precio mínimo, plagadas a veces con productos con algún toque o desperfecto.

Noticias relacionadas

Los trabajadores consultados explicaron que «el cierre del 8 de agosto es definitivo y generalizado» y confirmaron que la empresa les ha arreglado el despido «como toca». Sin embargo, pese a las declaraciones de los propios operarios, la empresa ha confirmado que cierra todos sus locales, decisión que también afecta al de Xàtiva. Algo más de dos años ha durado la aventura setabense.