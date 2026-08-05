Coordinan un nuevo rescate con helicóptero en la ruta de las Tres Cascadas de Anna

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha coordinado un nuevo rescate con helicóptero hoy en la ruta de las Tres Cascadas de Anna, un paraje que cada año suele acoger este tipo de situaciones de forma periódica por estas fechas. En lo que va de verano ya han trascendido otras dos actuaciones similares en esta zona recreativa de la localidad de la Canal de Navarrés.

Así, los especialistas han sido movilizados después de recibir un aviso pasadas las once de la mañana. Desde el Consorcio detallan que "se ha movilizado una dotación de Xàtiva, el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) con el helicóptero MV6-R del Consorcio y con médico a bordo, y un sargento de Alzira".

"Se trata de una mujer que estaba realizando una ruta cuando ha sufrido una torcedura en el tobillo. Los efectivos la han evacuado con el helicóptero para su posterior traslado a los servicios sanitarios", han apostillado las mismas fuentes.

El incidente ha tenido lugar en la ruta de las Tres Cascadas de Anna. / Consorci de Bombers

Esta nueva operación de extracción de una persona herida en la zona se suma, al menos, a otras dos que se han coordinado durante el presente verano. El 19 de junio pasada la una del mediodía se tuvo que socorrer a una mujer que realizaba el popular itinerario, episodio muy similar al vivido el domingo 7 de junio en torno a las 20:20 horas, cuando otra persona que se encontraba indispuesta en esta misma zona rural tuvo que ser evacuada por vía aérea hasta una ambulancia.

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Este tipo de incidentes se repiten cada verano. Las autoridades piden de forma reiterada que se preparen de forma adecuada las excursiones de este tipo, accediendo a estos espacios naturales con el equipo correcto y conociendo las rutas a cubrir de antemano.