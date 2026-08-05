Cultura de Barri cierra la edición de 2026 después de llenar calles y plazas de Ontinyent con una gran respuesta de público

La programación de Cultura de Barri 2026 de Ontinyent ha cerrado una nueva edición con una gran respuesta del público, con la mayoría de las actividades celebradas durante el mes de julio llenando los espacios previstos y consolidando esta iniciativa como una apuesta del Ayuntamiento de Ontinyent para acercar la cultura a los diferentes barrios y espacios de la ciudad durante los meses de verano. El regidor de Cultura, Àlex Borrell, ha destacado la satisfacción del consistorio por el desarrollo del programa y ha puesto en valor que “la mayoría de las actividades han llenado las plazas”, una respuesta que, según explica, “nos hace estar muy contentos” y anima a continuar trabajando en esta línea. Borrell ha remarcado también la importancia de la implicación de las asociaciones culturales de la ciudad, que participan en la programación y contribuyen a hacer posible que la cultura llegue a diferentes barrios y espacios de Ontinyent.

Concierto del centenario del Mestre Ferrero dentro del programa Cultura de Barri de Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

Entre las propuestas de esta edición, el regidor ha destacado especialmente la representación de zarzuela de Les Arts Volants de la Diputació de València, que hizo parada en Ontinyent el sábado 11 de julio. La actividad, protagonizada por cantantes del centro de perfeccionamiento del Palau de les Arts de València, reunió alrededor de 400 personas en el parking de la Sala Gomis, que pudieron disfrutar de una propuesta artística de gran nivel en un formato singular y al aire libre.

El otro de los grandes momentos de Cultura de Barri 2026 ha sido el concierto de las cuatro bandas de Ontinyent celebrado el pasado sábado en la Explanada Tortosa y Delgado, una propuesta especialmente emotiva que reunió más de 800 personas y que contó con la participación de la Societat Unió Artística Musical, la Agrupació Musical de Ontinyent, Tot per la Música y la banda de la Vila. El concierto, concebido como un homenaje al Mestre Ferrero en el marco del centenario de su nacimiento, contó con tres partes dirigidas por tres directores: Jordi Soler, de Tot per la Música; Álvaro Gómez, de la Agrupació Musical de Ontinyent; y Juan Miguel Fayos, de la Societat Unió Artística Musical. Una propuesta que permitió escuchar las obras del compositor ontinyentí interpretadas conjuntamente por las cuatro formaciones musicales de la ciudad.

El regidor de Cultura ha remarcado que el objetivo de Cultura de Barri “es precisamente complementar la programación habitual que el ayuntamiento desarrolla durante todo el año en el Teatro Echegaray y la Sala Gomis con una propuesta que, durante los meses de verano, traslada las actividades al aire libre”. En total, Cultura de Barri ha incluido alrededor de una quincena de actividades, incluyendo también las actuaciones del Verano Musical, Ontijazz, o las proyecciones de Cultura a la Fresca, entre otros.