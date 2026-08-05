La Diputació acompaña a Benicolet en la celebración de sus fiestas patronales

Benicolet ha celebrado este martes uno de los actos centrales de sus fiestas patronales, la procesión del Santísimo Cristo de la Fe, en la que han participado la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, y el diputado provincial Juan Ramón Adsuara, junto al alcalde del municipio, Iván Martínez. La celebración ha reunido a vecinos y vecinas en las calles de Benicolet y ha contado también con una amplia representación institucional de municipios de la Vall d’Albaida.

Durante el recorrido, la vicepresidenta primera y diputada de Comarcalización destacó el valor de unas fiestas que forman parte de la vida de los municipios y que permiten mantener vivas tradiciones que pasan de unas generaciones a otras. Enguix señaló que la Diputació “seguirá apoyando estas manifestaciones festivas que forman parte de nuestra cultura y que, además, suponen un atractivo para quienes visitan nuestros pueblos y una oportunidad para los establecimientos locales”.

Por su parte, el diputado provincial Juan Ramón Adsuara subrayó que “la Diputació tiene que estar presente junto a nuestros municipios, no solo apoyando sus proyectos e inversiones, sino también acompañándolos en aquellos momentos que forman parte de su identidad y de sus tradiciones”. Adsuara añadió que “fiestas como las de Benicolet son un punto de encuentro para todo el pueblo y contribuyen a mantener viva la cultura y las raíces de nuestros municipios”.

Una fiesta de referencia para toda la comarca

La celebración del Cristo de la Fe es una de las citas más esperadas de las fiestas de Benicolet y reúne cada año a buena prte del municipio en torno a uno de sus actos más tradicionales. Para Enguix, “acompañar a los municipios en sus fiestas es también una manera de estar cerca de sus vecinos y vecinas y de compartir con ellos algunos de los momentos más importantes del año”.

La presencia de la Diputació en Benicolet se produce además en un año en el que la institución provincial mantiene su apoyo a diferentes proyectos del municipio. Entre ellos se encuentra la ayuda nominativa de 1,1 millones de euros para la creación del primer auditorio de Benicolet, a partir de la recuperación de la antigua Cooperativa San Juan Bautista, así como los 818.070 euros asignados al municipio a través del Pla Obert d’Inversions. En este sentido, Enguix ha destacado que “Benicolet está trabajando para mejorar sus espacios y sus servicios y desde la Diputació queremos acompañar al Ayuntamiento en ese camino, igual que hacemos hoy estando aquí en sus fiestas”.

La colaboración provincial con las fiestas se extiende también a la programación deportiva. La Diputació de València, a través del área de Cultura y el SARC, patrocina el XXII Trofeu Festes Benicolet de pilota valenciana, cuya XXII edición se celebra del 6 al 9 de agosto homenajeando a Nicolás Argente, pilotari fallecido con solo 24 años en un accidente de tráfico el pasado mes de diciembre. La competición incluye las semifinales entre los clubes de Bicorp y Aielo de Malferit y entre Gavarda y Alzira, la final del torneo y, como cierre de la programación, una partida profesional femenina.

Por su parte, el alcalde de Benicolet, Iván Martínez, agradeció la presencia de la vicepresidenta primera y del diputado Adsuara, y valoró que haya podido compartir con las vecinas y vecinos “uno de los momentos más emotivos de nuestras fiestas patronales”. El alcalde destacó asimismo la colaboración existente entre el Ayuntamiento y la Diputació y el apoyo de la institución provincial a los proyectos que se están impulsando en el municipio “porque sin el apoyo de nuestra vicepresidenta y de la corporación no sería posible llevar a cabo todas las mejoras que estamos desarrollando”, concluyó Martínez.

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La procesión contó asimismo con la presencia del presidente de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, Ismael Sanvíctor, y con una amplia representación institucional de la comarca. Entre los asistentes se encontraban alcaldes y alcaldesas de Bellús, Benigànim, Benissoda, Benissuera, Bufali, Bocairent, Llocnou de Sant Jeroni, Llutxent, Montitxelvo, El Palomar, Pinet, Sempere y Beniatjar, además de concejales y concejalas de Benicolet, l’Olleria, Terrateig y Sueca, así como varios exalcaldes de Benicolet.