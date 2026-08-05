Llutxent restaura el Castell-Palau para espacio museístico

Llutxent restaurará uno de sus monumentos históricos más destacados, el Castell-Palau, un edificio del siglo XIII declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El Palau Vell o Castell Nou de Llutxent fue una construcción defensiva en su origen, con patio central y cuatro torres, que a partir de los siglos XIV y XV pierde su uso como fortaleza y se convierte en residencia palaciega, tras realizar una serie de reformas. El Ayuntamiento de Llutxent avanza ahora en la rehabilitación del inmueble -que ya ha sido objeto de diversas obras en los últimos años- con la restauración de las salas de los niveles principales -la planta baja y la primera planta-, para destinarlas a uso cultural, con un espacio museístico. La actuación ha sido licitada por 287.980 euros, con un plazo de ejecución de los trabajos de 5 meses, y las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 20 de agosto.

Fachada sur del Castell-Palau de Llutxent. / Levante-EMV

La actuación restaurará las salas de la planta baja y la primera planta y los trabajos se centrarán en la eliminación de elementos impropios (revestimientos modernos de pintura y enlucidos) y la restauración de estructuras como las bóvedas aristadas de ladrillo. También se contempla la restauración de paramentos, especialmente los que presentan patologías o lesiones; la restauración de fábricas de mampostería, ladrillo o tapial; y la consolidación de fábricas de sillería, según detalla la memoria del proyecto. Además, se colocará carpintería de madera y metálica en huecos de fachada y puertas de paso.

En cuanto a las instalaciones, en el forjado del ala este del Palau se reservó, en fases anteriores, un hueco para la instalación de una escalera y un ascensor. En las obras previstas ahora, se construirá la escalera para comunicar y evacuar los diferentes niveles del inmueble y se instalará el ascensor, para hacer totalmente accesible el edificio. También se dispondrá de una nueva instalación completa de electricidad.

La alcaldesa de Llutxent, Xaro Boscà, explica que la actuación completará la restauración de toda la primera planta, con la adecuación de cuatro salas que quedan pendientes -la sala noble de esta estancia ya está rehabilitada y abierta al público-, así como una de las dos salas de la planta baja, la otra ya está reformada y acoge el Museu de la Pedra y la Calç, un museo que muestra el legado de esta técnica constructiva en la que la localidad de la Vall d’Albaida fue referente. La primera edil también pone de manifiesto que la obra prevista "hará accesible todo el monumento con la instalación de un ascensor".

Además de la conservación de un edificio de gran importancia histórica, Boscà destaca la dotación de contenido, con diversas colecciones museísticas, para que el Castell-Palau tenga un uso cultural y sea totalmente visitable -ya reciben visitas la sala noble restaurada y el museo de una sala de la planta baja. La alcaldesa señala que el inmueble podrá albergar un Museu Fester, un museo de la fiesta de Moros i Cristians de la localidad, así como un Museu Etnològic que acogerá la colección de piezas que dispone el municipio. Xaro Boscà pone de relieve la importancia del monumento para Llutxent, “una joya de estilo renacentista italiano, que recuerda al Palau Ducal de Gandia. Es una joya arquitectónica, patrimonial e histórica que tenemos dentro del núcleo urbano”. Boscà añade que “atesora pinturas góticas, una de las más grandes de Europa del gótico al fresco”, pero apunta que la restauración de estas pinturas se acometerá en una fase posterior.

Una de las salas de la primera planta del Castell-Palau de Llutxent que será rehabilitada. / Levante-EMV

La obra cuenta con una subvención de la Diputació de València de 316.000 euros, que permitirán sufragar todo el coste de la actuación, con los trabajos de restauración licitados por unos 290.000 euros, así como el proyecto técnico, expone la primera edil. Xaro Boscà subraya que con esta intervención, el ayuntamiento avanza en el objetivo de “dotar de contenido museístico al Castell-Palau y hacerlo totalmente accesible. Un edificio de uso cultural, que atraiga visitantes de turismo cultural, que puedan disfrutar de la joya arquitectónica y de las colecciones de los diferentes museos”.

Fases de restauración

Desde que el histórico edificio fue adquirido por el ayuntamiento en 1998, el inmueble ha sido objeto de diversas obras de consolidación y restauración, que han contado con subvenciones de otras administraciones, ayudas del Ministerio de Cultura y Fomento, fondos europeos, la Generalitat Valenciana y la Diputació de València.

Puerta de sillería de acceso a una sala de la primera planta que será adecuada con la intervención prevista. / Levante-EMV

En el conjunto, que hasta su incorporación al patrimonio municipal presentaba un estado de ruina avanzado, se han desplegado actuaciones para detener este progresivo estado de ruina, que ponía en riesgo su estabilidad, las de edificaciones próximas y la pérdida de un gran repertorio de ejemplos artísticos de diferentes épocas que alberga el edificio. Así, se han venido realizando obras de consolidación de sus estructuras murarias, la restauración de las cubiertas y la estabilización del monumento. También se han llevado a cabo trabajos de recuperación de fachadas y pavimentos y de recuperación y conservación de los testimonios históricos que contenía, como portadas de yeso, ventanales góticos de sillería, alfarjes policromados. En fases anteriores también se recuperó la sala noble del edificio y algunas dependencias, como una sala de la planta baja destinada ya al Museu de la Pedra i la Calç.

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Ahora, el Ayuntamiento de Llutxent pretende completar la recuperación del Castell-Palau para destinarlo a usos vinculados al turismo cultural, un espacio museístico, con el objetivo de recuperar y poner en valor el edificio, que alberga una importante muestra de elementos de alto valor patrimonial, así como equiparlo para albergar usos de tipo museístico y cultural que supondrán un valor añadido al propio monumento.