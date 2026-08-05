Un local de Xàtiva presenta su versión del "arrós al forn" en formato hamburguesa
El establecimiento "Babeando" cumple dos años el próximo 9 de agosto y ha querido rendir homenaje al plato típico de la gastronomía setabense
Los historiadores dicen que el origen del arroz al horno (o arròs al forn) se remonta a la época medieval, siendo cocinado en casas y alquerías de las comarcas centrales de la provincia de Valencia -Xàtiva siempre ha estado ahí como ciudad referencial-. De hecho, la preparación de este plato fue documentada por primera vez en el siglo XV. Sin embargo, la receta más actual -la que se cocina en casa y en locales especializados- se remonta a una época más moderna -siglo XVIII- y sigue haciendo las delicias de comensales de todo tipo de edades en cualquier época del año.
Y hay cocineros que se atreven a presentar sus propias versiones. Así ocurre ahora con Joan Aznar, responsable del establecimiento Babeando, que ha presentado de forma reciente una versión de este típico plato en formato hamburguesa. Para ello, ha usado los siguientes ingredientes: base de hummus de los garbanzos del puchero, 140 gramos de carne de vaca asturiana, Panceta de cerdo a baja temperatura y sellada en plancha, reducción de caldo de puchero, salsa de tomates y ajos al horno y tierra de morcilla para añadir al gusto.
Aznar ha atendido a Levante-EMV y ha explicado que "la idea surgió porque queríamos hacer algo diferente, sin ir por donde va todo el mundo. Es verdad que el mundo de la burguer cada vez se está volviendo más loco y yo he intentado ver la manera de traspasar mi visión de ese plato tradicional a un nuevo formato. Me parecía que podía ser una buena experiencia. Además, el próximo 9 de agosto hacemos dos años, es Fira de Xàtiva, hablamos del plato más típico de la ciudad. Creo que era un buen momento para innovar y hacer esta hamburguesa".
Consultado sobre el número de hamburguesas con la versión del arrós al forn que podría vender en su establecimiento emplazado en Xàtiva, el restaurador de Canals ha explicado que "no sabría decirlo, la verdad. Espero que muchas. Normalmente vendemos de 300 a 400 por semana. Y espero que este mes sean más, porque al final es Fira y es una hamburguesa que está llamando especialmente la atención".
El plato estará disponible a partir de las ocho horas de hoy. Seguramente, los puristas no esté muy de acuerdo con la iniciativa. Pero, eso ya es otra historia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condenado a prisión por alojarse 26 días en pensión completa en un hotel de la Vall d'Alba e irse sin pagar
- Preocupación general en València por el poder de convocatoria
- Las Harley de la escolta policial del papa Benedicto XVI en València están a la venta en Wallapop
- La banda de música de Benifairó de la Valldigna se planta y rechaza actuar en las procesiones y pasacalles de las fiestas
- El Consell anticipa el choque con el Gobierno por la 'previsible llegada' a la Comunitat Valenciana de los menores llegados desde Marruecos a Ceuta
- Neinor entrega cerca de sesenta viviendas en la calle Turia de València
- La niña de 13 años fallecida en el accidente de la autocarava en Benicàssim: Una joven promesa de Sagunt en el mundo del Agility
- La Generalitat investiga también el nombramiento en el Institut Valencià de Cultura de un exalto cargo del PP