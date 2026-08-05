Un local de Xàtiva presenta su versión del "arrós al forn" en formato hamburguesa

Los historiadores dicen que el origen del arroz al horno (o arròs al forn) se remonta a la época medieval, siendo cocinado en casas y alquerías de las comarcas centrales de la provincia de Valencia -Xàtiva siempre ha estado ahí como ciudad referencial-. De hecho, la preparación de este plato fue documentada por primera vez en el siglo XV. Sin embargo, la receta más actual -la que se cocina en casa y en locales especializados- se remonta a una época más moderna -siglo XVIII- y sigue haciendo las delicias de comensales de todo tipo de edades en cualquier época del año.

Y hay cocineros que se atreven a presentar sus propias versiones. Así ocurre ahora con Joan Aznar, responsable del establecimiento Babeando, que ha presentado de forma reciente una versión de este típico plato en formato hamburguesa. Para ello, ha usado los siguientes ingredientes: base de hummus de los garbanzos del puchero, 140 gramos de carne de vaca asturiana, Panceta de cerdo a baja temperatura y sellada en plancha, reducción de caldo de puchero, salsa de tomates y ajos al horno y tierra de morcilla para añadir al gusto.

Aznar ha atendido a Levante-EMV y ha explicado que "la idea surgió porque queríamos hacer algo diferente, sin ir por donde va todo el mundo. Es verdad que el mundo de la burguer cada vez se está volviendo más loco y yo he intentado ver la manera de traspasar mi visión de ese plato tradicional a un nuevo formato. Me parecía que podía ser una buena experiencia. Además, el próximo 9 de agosto hacemos dos años, es Fira de Xàtiva, hablamos del plato más típico de la ciudad. Creo que era un buen momento para innovar y hacer esta hamburguesa".

Consultado sobre el número de hamburguesas con la versión del arrós al forn que podría vender en su establecimiento emplazado en Xàtiva, el restaurador de Canals ha explicado que "no sabría decirlo, la verdad. Espero que muchas. Normalmente vendemos de 300 a 400 por semana. Y espero que este mes sean más, porque al final es Fira y es una hamburguesa que está llamando especialmente la atención".

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El plato estará disponible a partir de las ocho horas de hoy. Seguramente, los puristas no esté muy de acuerdo con la iniciativa. Pero, eso ya es otra historia.