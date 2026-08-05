El PSPV de Ontinyent lamenta la ausencia de música en valenciano y de grupos locales en las fiestas de Moros y Cristianos

El Grupo Municipal Socialista de Ontinyent ha lamentado que la programación musical anunciada por el Ayuntamiento para la Semana Grande de las Fiestas de Moros y Cristianos 2026 no incluya ningún concierto de música en valenciano ni reserve un espacio para los grupos locales de la ciudad, una ausencia que considera "una oportunidad perdida para apoyar la cultura propia, el talento local y proyectar la identidad de Ontinyent a través de la música".

Desde el PSPV señalan que Ontinyent es una ciudad con una extraordinaria tradición musical, cuna de bandas, compositores y grupos que han llevado el nombre de la ciudad por toda la Comunitat Valenciana. Por ello, consideran "difícil de entender" que las fiestas más importantes del municipio no reserven ningún espacio ni para la música en valenciano ni para los artistas de Ontinyent.

Los socialistas subrayan que esta reivindicación "no cuestiona la calidad de los artistas programados", sino que reclama una programación más equilibrada, representativa y comprometida con el talento de la ciudad. "Las Fiestas de Moros y Cristianos son el principal escaparate que tiene Ontinyent durante todo el año. Miles de personas visitan nuestra ciudad y, sin embargo, el ayuntamiento ha renunciado a mostrar una parte esencial de nuestra identidad cultural como es la música en valenciano y el enorme talento musical que existe en Ontinyent", señala José Antonio Martínez, portavoz socialista.

El PSPV destaca que Ontinyent ha visto nacer proyectos musicales de primer nivel como Auxili, una de las bandas valencianas con mayor proyección de los últimos años, con cientos de conciertos por todo el territorio y una trayectoria consolidada cantando en valenciano. Asimismo, recuerdan que la ciudad cuenta con otros grupos y artistas que desarrollan su actividad musical desde Ontinyent y que tampoco han tenido presencia en la programación de la Semana Grande. De Hermano Salvaje, que se está consolidando en la escena musical nacional; de Roble, una de las grandes revelaciones del panorama musical actual; o de Iván Lane, que está desarrollando una prometedora carrera artística, subrayan los socialistas. "Es una contradicción que una ciudad que ha dado al país un grupo tan emblemático como Auxili y que cuenta con numerosos músicos y formaciones de calidad no sea capaz de reservar un espacio para la música en valenciano ni para los grupos de casa en su principal semana festiva. Las administraciones deben apoyar el talento local, no darle la espalda", manifiesta José Antonio Martínez.

Los socialistas recuerdan que numerosos municipios de la Comunitat Valenciana incorporan con normalidad conciertos de música en valenciano y actuaciones de artistas locales dentro de sus fiestas patronales, apostando por grupos de referencia como Sandra Monfort, El Diluvi, Malifeta, JazzWoman o Cactus, "demostrando que la música en valenciano es un atractivo cultural y festivo de primer nivel y una herramienta para impulsar la creación artística del territorio".

Para el Grupo Socialista, apoyar la música en valenciano y a los grupos locales no es solo una cuestión cultural, sino también una apuesta por la industria musical valenciana, por las oportunidades para los artistas de Ontinyent y por una forma de entender las fiestas que combine tradición, modernidad e identidad. "Defender nuestra lengua también es ofrecer escenarios a quienes crean, componen y cantan en valenciano, y defender Ontinyent también es dar oportunidades a los músicos de nuestra ciudad. Las fiestas más importantes del año deberían ser el mejor escaparate de nuestro talento, no una oportunidad perdida", añade Martínez.

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Reserva espacio en la programación

Por ello, el PSPV propone que, a partir de la edición de 2027, el ayuntamiento reserve un espacio estable dentro de la programación musical de la Semana Grande dedicado tanto a la música en valenciano como a las actuaciones de grupos locales, "para que las Fiestas de Moros y Cristianos reflejen también la riqueza cultural y musical de Ontinyent". "Apostar por la música en valenciano y por los artistas de Ontinyent no excluye a nadie; al contrario, amplía la programación, da oportunidades al talento de casa y refuerza la imagen de Ontinyent como una ciudad orgullosa de su cultura, de su lengua y de su patrimonio musical", concluye el portavoz socialista.