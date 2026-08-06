El 96% de las personas usuarias de los Centros de Mayores de Ontinyent están satisfechas o muy satisfechas con las actividades

Las actividades desarrolladas en los Centros de Mayores de Ontinyent han obtenido una valoración muy positiva por parte de las personas usuarias, según los resultados de la encuesta de satisfacción realizada durante el curso 2025-2026. En concreto, el 96% de las personas participantes en la misma se declara satisfecha o muy satisfecha con las actividades, dato que pose de manifiesto la buena acogida de la programación impulsada desde el Ayuntamiento de Ontinyent. La regidora de Mayores Activos, Inma López, destacaba que los resultados de la encuesta "nos permiten poner en valor la buena respuesta a las actividades y, al mismo tiempo, disponer de información directa de las personas usuarias para continuar introduciendo mejoras. En este sentido, la voluntad municipal es continuar avanzando en una programación variada y de calidad que fomento el envejecimiento activo, el bienestar físico y emocional, las relaciones sociales y la participación de las personas mayores", señalaba.

La encuesta ha contado con la participación de 171 personas, una muestra que representa alrededor del 20% de las 900 plazas ofrecidas a lo largo del curso y que podría superar el 30% del total de participantes, teniendo en cuenta que una parte de las personas usuarias ha sido admitida en más de una actividad, mientras que la encuesta solo se podía rellenar para valorar una de ellas. La valoración general de las actividades destaca especialmente por el elevado porcentaje de personas que se muestran “muy satisfechas”, un 83% del total, mientras que otro 12,9% manifiesta estar "satisfecho". De este modo, la suma de ambas valoraciones sitúa en el 96% el porcentaje de personas encuestadas que hacen una valoración positiva de las actividades.

Entre los diferentes aspectos analizados, la tarea de los monitores y monitoras es uno de los elementos mejor valorados. Un 90,6% de las personas participantes manifiesta estar muy satisfecho con los profesionales que imparten las actividades, y los comentarios recogidos en la encuesta destacan especialmente su saber hacer y su profesionalidad. También reciben una valoración positiva los horarios de las actividades, con un 90,1% de personas que se declara satisfecha o muy satisfecha. En este apartado, entre las propuestas planteadas por las personas usuarias se encuentra la ampliación de la oferta de clases y la puesta en marcha de medidas que permiten reducir las listas de espera, cuestiones que podrán ser tenidas en cuenta en la planificación de próximos cursos.

En cuanto a las instalaciones, el 81,9% de las personas encuestadas se muestra satisfecha o muy satisfecha. El Centro de Envejecimiento Activo de San Rafel es el que obtiene una mejor valoración en este ámbito, mientras que las respuestas también han permitido identificar algunos aspectos susceptibles de mejora en los centros cívicos de Sant Josep y el Llombo, principalmente relacionados con el espacio, la ventilación y otras cuestiones vinculadas a las instalaciones. Los mecanismos de participación también obtienen una valoración elevada. El 88,6% de las personas participantes se declara satisfecha o muy satisfecha con las vías disponibles para hacer llegar sus opiniones y propuestas, como los Consejos de Usuarios y Usuarias o los mecanismos de sugerencias en los centros, sin que la encuesta haya recogido comentarios negativos sobre este apartado.

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Los resultados de la encuesta también ponen de manifiesto la voluntad de continuidad de las personas usuarias. Así, el 98,2% asegura que volverá a participar en las actividades durante el próximo curso, mientras que el 100% de las personas encuestadas afirma que recomendaría estas propuestas a amigos y familiares. La encuesta también ha permitido conocer mejor el perfil de las personas que participan en las actividades. El 87,1% de las personas que han respondido tiene entre 56 y 75 años, mientras que solo un 10% supera los 76 años, unos datos que pueden resultar útiles en la hora de continuar adaptando la programación y la dinámica de los grupos a las características y necesidades de las personas usuarias.