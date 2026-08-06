El Club Bádminton Xàtiva reúne a sus antiguos deportistas para celebrar el 40 aniversario

El Club Bádminton Xàtiva celebrará el próximo sábado 5 de septiembre de 2026 una Jornada de Reencuentro dirigida a antiguos deportistas y miembros que han formado parte de la entidad a lo largo de su historia. El evento se enmarca dentro de los actos conmemorativos organizados con motivo del 40 aniversario de la fundación del Club Bádminton Xàtiva.

Cartel de la Jornada de Reencuentro por el 40 aniversario del CB Xàtiva. / Club Bádminton Xàtiva

Las actividades arrancarán a las 10 horas en las instalaciones deportivas del pabellón municipal Francisco Ballester de Xàtiva. Durante la mañana, y hasta las 13:00 horas, los asistentes tendrán la oportunidad de reencontrarse, recordar momentos emblemáticos de la trayectoria del club y volver a saltar a la pista para disputar algunos partidillos de exhibición y convivencia.

Tras la jornada deportiva en el pabellón, la celebración continuará con una comida de confraternidad entre los participantes, diseñada para prolongar la jornada en un ambiente distendido donde seguir compartiendo anécdotas, vivencias y recuerdos de estas cuatro décadas de bádminton en la localidad, destacan desde la entidad deportiva.

Noticias relacionadas

El Club Bádminton Xàtiva fue fundado en 1986 y este año cumple 40 años dedicados a la promoción, enseñanza y competición del bádminton en la comarca, habiendo formado a numerosas generaciones de deportistas y consolidándose como un referente del deporte local.