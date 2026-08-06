Cultura deniega ayudas para conservación y protección de bienes patrimoniales a 16 municipios de las tres comarcas

La ermita del Puig de Xàtiva vuelve a quedarse sin ayuda de la Generalitat Valenciana para la culminación de su rehabilitación. La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha rechazado, por segundo año consecutivo, la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Xàtiva en el marco del Plan Restaura del departamento autonómico para la fase X del proyecto de ejecución de rehabilitación del templo que corona el cerro del Puig. El edificio del siglo XIV ha sido recuperado en buena parte tras las obras ejecutadas en las últimas décadas, gracias a la presión ciudadana unida en la Plataforma Salvem el Puig, pero el histórico inmueble, joya arquitectónica del gótico, aguarda un último empujón económico para su puesta a punto definitiva.

La ermita del Puig de Xàtiva, en una imagen de archivo. / PERALES IBORRA

El Plan Restaura de la conselleria ha dejado fuera de las ayudas los proyectos presentados por 16 municipios de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida. El de la ermita del Puig llama la atención por ser “ninguneada” por segundo año consecutivo. El Ayuntamiento de Xàtiva ha consignado en los presupuestos de este 2026 una partida de 200.000 euros a la espera de poder lograr una cantidad similar de la Generalitat, pero la administración autonómica ha vuelto a excluir el edificio histórico del programa de subvenciones para la conservación y protección de los bienes inmuebles del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana. El departamento autonómico ha consignado un total de 3.975.413,85 euros para esta línea de ayudas y el proyecto presentado por Xàtiva ha sido rechazado por insuficiencia presupuestaria, tras agotarse los fondos.

Además de la propuesta de Xàtiva, las solicitudes de otras 15 localidades del territorio han sido excluidas del Plan Restaura de 2026. Solo dos municipios, Bicorp y Bèlgida, ha sido beneficiados con una subvención de este plan. La falta de fondos también ha dejado sin aportación económica autonómica al proyecto para el estudio arqueológico del Albacar Norte y la mejora de la senda del Castell de Carrícola. La Pobla del Duc tampoco ha conseguido ayuda para la recuperación de las estructuras cubiertas del patio interior de la Casa Ferrer; Bolbaite no recibe subvención para la consolidación y puesta en valor de la capilla del castillo; ni Vallés para el cambio de cubierta de la parroquia de San Juan Bautista. También han sido rechazadas las solicitudes de ayuda para el proyecto básico y de ejecución de restauración de la chimenea El Batà de l’Alcúdia de Crespins; la rehabilitación parcial y mejora de la accesibilidad de la iglesia de San Pedro Apóstol de Moixent; la restauración del interior del cuerpo de campanas de la torre campanario de la iglesia de San Bartolomé Apóstol de Agullent; la reconstrucción del Pont d’Allà Baix de Aielo de Malferit; la consolidación y rehabilitación de los jardines del Palau dels Bellvís de Benissuera; así como la ejecución de actuaciones de emergencia y de reducción de arbolado en el castillo de la Encomienda de Enguera. Las otras solicitudes rechazadas por insuficiencia presupuestaria son la consolidación estructural de la ermita de Sant Cristòfol de l’Olleria; la conservación y restauración de la Virgen de la Leche en el convento de San Bernardino de Bocairent; la restauración del nártex (pórtico) de la iglesia de San Antonio Abad de Quesa; la rehabilitación de cubiertas, aleros, paramientos y otros elementos de la ermita del Calvari del Crist del Miracle de la Llosa de Ranes; y la sustitución de canalones y reparación de elementos de cubierta de la parroquia San Juan de Montaverner. El proyecto para la estabilización y restauración de la fachada central del templo parroquial de la Mare de Déu de l’Encarnació de Beniatjar ha sido desestimado por no ajustarse a la convocatoria.

Pinturas rupestres de la Cueva de la Araña de Bicorp, una de las dos localidades que ha obtenido ayuda. / La Canal Turismo

Ayuda a los yacimientos de Bicorp

Bicorp y Bèlgida son las dos únicas localidades de las tres comarcas beneficiadas con una ayuda del Plan Restaura de la Conselleria de Cultura. El ayuntamiento de la localidad de la Canal de Navarrés ha recibido una ayuda de 49.412 euros para desplegar medidas de conservación de 5 yacimientos arqueológicos frente a incendios forestales. El importe concedido se distribuirá en dos anualidades: 14.823 euros este 2026 y los 34.588 euros restantes en 2027. Con esta ayuda, Bicorp protegerá frente al riesgo de incendios forestales la Cuevas de la Araña, y los abrigos de Lucio, los Gineses, de la Balsa de Calicanto y del Charco de la Madera, todos ellos BIC y que forman parte del conjunto del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. Desde el ayuntamiento detallan que la intervención consistirá en crear fajas perimetrales adaptadas al terreno para eliminar la vegetación pirófita que amenaza las pinturas prehistóricas. El consistorio explica que la iniciativa cuenta con un equipo interdisciplinar de arqueólogos especialistas en arte rupestre e ingenieros forestales, que aplicarán “una metodología mediante herramientas manuales y eléctricas de eliminación de la vegetación que son más respetuosas con el medio y con las pinturas, en sustitución de las que tradicionalmente se suelen usar, que tienen motores de combustión interna y que generan humo, y mayor riesgo de ignición”. Añaden que se van a usar “técnicas minuciosas de tronzado de árboles adultos, que aunque son más costosas de ejecutar, evitan vibraciones y generación de polvo en el entorno de los abrigos, evitando el deterioro de las pinturas”.

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Por su parte, Bèlgida ha conseguido una ayuda de 96.327 euros para la restauración de las fachadas del campanario de la iglesia de San Lorenzo Mártir, 28.898 se conceden este 2026 y 67.429 euros en 2027.