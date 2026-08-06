La Font de la Figuera adquiere un nuevo pozo para garantizar el servicio de agua a los 1.551 abonados

El Ayuntamiento de La Font de la Figuera ha adquirido un nuevo pozo y prepara su puesta en marcha para reforzar el abastecimiento de agua y garantizar el servicio a los 1.551 abonados del municipio. La nueva captación está ubicada en una parcela del paraje de Les Cañaetes y permitirá reducir la dependencia de los pozos Pijirri 1 y Pijirri 2, cuyo nivel ha descendido en los últimos años.

Los problemas de caudal, según señalan desde el equipo de gobierno, "aparecieron en la pasada legislatura, pero ha sido el actual equipo de gobierno quien lleva trabajando varios años en lograr una nueva captación que garantice el suministro a todos los vecinos", afirman. Los dos pozos que están en marcha, registraban una merma de entre dos y cuatro metros anuales, explican fuentes del ejecutivo que preside Elio Cabanes, que añaden que, por todo ello, "el consistorio dio prioridad a la mejora del abastecimiento". Además, Pijirri 1 y Pijirri 2 extraen agua de una misma reserva subterránea. Esta circunstancia aumenta la vulnerabilidad del sistema, puesto que cualquier problema en esa masa de agua podría afectar de forma simultánea a ambas captaciones, explican las mismas fuentes.

El alcalde de La Font de la Figuera, Elio Cabanes, ha explicado que «el agua ha sido una prioridad desde el inicio de la legislatura». Según ha indicado, la pérdida de nivel de los pozos existentes obligaba a actuar para encontrar una captación alternativa y evitar que el suministro municipal dependiera exclusivamente de una misma reserva de agua. «Desde el primer momento hemos trabajado para conseguir un nuevo pozo o una nueva captación que permita al municipio no depender sólo de Pijirri 1 y Pijirri 2», ha señalado Cabanes.

Compra formalizada en diciembre

El ayuntamiento inició las negociaciones para adquirir un pozo situado en el término municipal a principios de la legislatura, tras detectar el descenso del caudal. De forma paralela, el consistorio realizó gestiones y tramitó las autorizaciones necesarias para buscar agua en otros puntos. Sin embargo, esta opción no ofreció el resultado esperado, aseguran desde el consistorio.

Finalmente, tiempo después, el acuerdo con el propietario salió adelante y se decidió poner en marcha el pozo de Les Cañaetes. La compra se formalizó a finales de diciembre de 2025 por un importe de 65.000 euros con una aportación del Pla Obert de la Diputació de València. En esta parcela, el pozo ya está habilitado, pero falta instalar mecanismos de extracción, además de crear una conducción que lleve el agua hasta la zona de Pijirri, desde donde ya enlazarían con el pueblo mediante las conexiones existentes. El ayuntamiento se encuentra ahora tramitando las autorizaciones para esa conexión con Pijirri, dado que hay varias infraestructuras en la zona y deben dar su permiso otras administraciones, entre ellas ADIF.

La apertura del nuevo pozo forma parte de un plan más amplio para mejorar la seguridad del abastecimiento y aumentar la eficiencia de la red municipal. El Ayuntamiento de la Font de la Figuera trabaja en implantar un sistema inteligente para detectar fugas, controlar consumos anómalos y conocer en tiempo real el funcionamiento de la red, explican desde el gobierno local, que subrayan que la captación de financiación externa resulta especialmente importante en La Font de la Figuera debido a la situación económica municipal. En 2025, el ayuntamiento tuvo que poner en marcha un plan de ajuste después de que la liquidación y el cierre de las cuentas de 2024 permitieran detectar un agujero económico de 352.000 euros. Esta situación limita la capacidad municipal para financiar nuevas inversiones con recursos propios. «Actualmente no podemos utilizar fondos propios para realizar este tipo de inversiones porque el ayuntamiento no tiene capacidad económica», ha señalado Cabanes. «Por eso estamos aprovechando las subvenciones de otras administraciones para ejecutar proyectos necesarios sin que los vecinos tengan que aportar ni un euro».

Noticias relacionadas

El alcalde ha subrayado que, salvo en situaciones de emergencia o actuaciones urgentes, el ayuntamiento debe recurrir a financiación externa para sacar adelante las inversiones previstas. «Pese a las dificultades económicas, el ayuntamiento continúa avanzando y poniendo en marcha proyectos importantes gracias a las ayudas que conseguimos de otras administraciones», ha concluido Cabanes.